Čínske investície v Česku klesli vlani zhruba o polovicu na 6 mld. Kč

Praha 31. marca (TASR) - Čínske investície v Česku klesli vlani o polovicu na necelých 6 miliárd Kč (235,99 milióna eur). Vyplýva to z predbežných štatistík Českej národnej banky (ČNB).



Ako uviedol server novinky.cz, minuloročné čínske investície v Česku tak boli slabšie aj v porovnaní s rokom 2015, keď dosiahli necelých 7 miliárd Kč. V roku 2016 potom vzrástli na 12,51 miliardy Kč, vlani ale nasledoval prepad na 5,79 miliardy Kč. Príliv čínskych investícií začal pred tromi rokmi, predtým v Česku Peking prakticky neinvestoval.



Zatiaľ sa tak neplnia vízie o masívnych čínskych investíciách, o ktorých v posledných rokoch hovoril český prezident Miloš Zeman. Ten po stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom pred dvomi rokmi v Prahe uviedol, že len v roku 2016 by mali čínske investície v Česku dosiahnuť 95 miliárd Kč, a že do roku 2020 sa môžu vyšplhať nad 230 miliárd Kč. Počas minuloročného česko-čínskeho investičného fóra hovoril o kontraktoch za desiatky miliárd korún, dodal server novinky.cz.



Najvýraznejšie v Česku investovala čínska firma CEFC, ktorá okrem hotelov a kancelárskych budov v Prahe kúpila napríklad aj podiel v spoločnosti Travel Service alebo futbalový klub Slavia Praha. Teraz však musí riešiť problémy. Šéf firmy a poradca prezidenta Miloša Zemana Jie Ťien-ming je v Číne vyšetrovaný pre podozrenie z porušenia zákona, najčastejšie sa hovorí o podozrení z korupčných praktík firmy v Afrike. Zadlžená CEFC sa chystá predať nehnuteľnosti doma aj vo svete.



Na otázku, či je Hrad s vývojom v súvislosti s čínskymi investíciami sklamaný a čo to spôsobilo, hovorca prezidenta Jiří Ovčáček uviedol: "ČĽR aktuálne mení investičnú stratégiu. Veríme, že trend bude po tejto zmene stúpajúci".



(1 EUR = 25,425 CZK)