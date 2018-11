Čínsky export v októbri vzrástol viac, ako ekonómovia čakali

Aj rast importu prekonal odhady, čo naznačuje, že sa už začínajú prejavovať opatrenia vlády v Pekingu na podporu spomaľujúcej sa ekonomiky.

Peking 8. novembra (TASR) - Čínsky export v októbri vzrástol oveľa viac, ako ekonómovia čakali, keďže tamojší vývozcovia urýchľujú dodávky tovarov do Spojených štátov pred zvýšením amerických ciel od budúceho roka. Vyplýva to z najnovších údajov čínskeho colného úradu.



Aj rast importu prekonal odhady, čo naznačuje, že sa už začínajú prejavovať opatrenia vlády v Pekingu na podporu spomaľujúcej sa ekonomiky.



Tieto lepšie obchodné výsledky Číny sú dobrou správou pre tých, ktorí sa obávajú o globálny dopyt, ako aj pre čínskych politikov, po tom, ako ekonomika krajiny zaznamenala v uplynulom kvartáli najslabší rast od globálnej finančnej krízy.



Október bol pritom prvým mesiacom po tom, ako vstúpili do platnosti najnovšie americké clá na čínske tovary. Analytici však naďalej upozorňujú na riziko prudkého poklesu dopytu po čínskych produktoch v USA začiatkom budúceho roka 2019.



Podľa najnovších údajov čínsky export vzrástol v októbri medziročne o 15,6 % na 217,28 miliardy USD (189,15 miliardy eur) po septembrovom zvýšení o 14,5 %. Tempo jeho rastu prekonalo odhady analytikov, ktorí predpovedali, že stúpne o 11 %.



A import do Číny vyskočil v októbri až o 21,4 % na 183,27 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali, že stúpne o 14,7 %.



Obchodný prebytok Číny tak klesol na 34 miliárd USD z 35,1 miliardy USD pred rokom.



USA uvalili clá na polovicu všetkého čínskeho tovaru od začiatku obchodnej vojny v júli. Ich vplyv bol kompenzovaný poklesom jüanu voči doláru. A pokračuje aj rast globálneho dopytu po čínskych produktoch vďaka čomu krajina vykazuje stále vysoké obchodné prebytky. Októbrové kladné saldo Číny bolo najvyššie v tomto roku a takmer dvojnásobne väčšie ako v januári 2018.



(1 EUR = 1,1487 USD)