Čínsky výrobca smartfónov Huawei zvýšil vlani zisk o viac než štvrtinu

Tržby vzrástli o 15,7 % na 603,6 miliardy jüanov.

Peking 30. marca (TASR) - Čínska spoločnosť Huawei Technologies, tretí najväčší výrobca smartfónov na svete, oznámil za minulý rok rast zisku o viac než štvrtinu. Prispelo k tomu zníženie nákladov a dobré výsledky na domácom trhu.



Spoločnosť uviedla, že čistý zisk za rok 2017 dosiahol 47,5 miliardy jüanov (6,13 miliardy eur), čo oproti roku 2016 predstavuje rast o 28,1 %. Zisk tak zaznamenal výrazné zrýchlenie rastu po slabom 0,4-% raste v roku 2016, ktorý bol najslabším za päť rokov.



Tržby vzrástli o 15,7 % na 603,6 miliardy jüanov. To je v súlade s očakávaniami trhov, na druhej strane je to najslabší rast tržieb za posledné štyri roky.



Divízia spotrebnej elektroniky, ktorá zahrňuje aj smartfóny, zaznamenala rast tržieb o 31,9 % na 237,2 miliardy jüanov. Napriek solídnemu rastu tržieb je to v porovnaní s rokom 2016 spomalenie. V predchádzajúcom roku sa totiž tržby divízie zvýšili o 43,6 %.