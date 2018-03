Čínsky premiér: Peking nechce obchodnú vojnu so Spojenými štátmi

Čína nemá podľa premiéra záujem ani na tom, aby ostatné krajiny museli akceptovať veľký obchodný deficit s Čínou a bude sa usilovať o vyváženú bilanciu vývozu a dovozu.

Peking 20. marca (TASR) - Čína nechce obchodnú vojnu so Spojenými štátmi, pretože si myslí, že neprospeje nikomu a nikto v nej nezvíťazí. Na tlačovej konferencii na záver každoročného zasadania parlamentu to v utorok povedal čínsky premiér Li Kche-čchiang.



Takýto spor je v rozpore aj so samotným obchodovaním, ktoré je charakteristické konzultáciami, rokovaniami a dialógom. Peking tiež dúfa, že USA uvoľnia obmedzenia týkajúce sa exportu špičkových technológií do Číny.



Čína nemá podľa premiéra záujem ani na tom, aby ostatné krajiny museli akceptovať veľký obchodný deficit s Čínou a bude sa usilovať o vyváženú bilanciu vývozu a dovozu.



Li Kche-čchiang tiež prisľúbil, že druhá najväčšia svetová ekonomika sa ešte viac otvorí zahraničným investíciám - úplne otvorí výrobný sektor, zníži clá a lepšie ochráni duševné vlastníctvo.



Peking podľa premiéra plánuje tiež zrušiť dovozné clá na lieky a znížiť clá na spotrebný tovar.



Agentúra AP pripomenula, že čínska vláda je pod tlakom, aby zefektívnila štátom ovládané ekonomiku. Hoci sľúbila, že otvorí viac odvetví súkromnej a zahraničnej konkurencii, stretáva sa s kritikou, že sa tak deje príliš pomaly.



Americký prezident Donald Trump údajne plánuje zaviesť dovozné clá na čínske produkty v celkovej hodnote až 60 miliárd dolárov (takmer 49 miliárd eur). Zamerať sa chce najmä na technologický a telekomunikačný sektor. Uviedli to dva zdroje, ktoré o tejto otázke diskutovali so zástupcami americkej administratívy. Podľa tretieho zdroja by sa clá mohli zaviesť "vo veľmi krátkom čase".



Trump chce potrestať čínske firmy pôsobiace v informačných technológiách za politiku Pekingu voči americkým technologickým firmám, ktorú považuje za neférovú. Okrem toho dlhodobo kritizuje vysoký obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi.