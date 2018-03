Podľa čínskeho premiéra by mali Čína a USA pokračovať v rokovaniach

USA minulý týždeň listom vyzvali Čínu, aby znížila clá na americké autá a aby nakupovala viac polovodičov vyrobených v Spojených štátoch.

Peking 26. marca (TASR) - Čínsky premiér Li Kche-čchiang vyhlásil, že Peking a Washington by mali pokračovať v rokovaniach. Zopakoval tiež sľub, že Čína uľahčí americkým firmám prístup na svoje trhy. Peking sa týmto spôsobom snaží vyhnúť obchodnej vojne.



Li v pondelok na tlačovej konferencii povedal, že Čína bude zaobchádzať so zahraničnými firmami rovnako ako s domácimi, nebude nútiť zahraničné spoločnosti k transferu technológií a posilní ochranu duševného vlastníctva. Zopakoval tak sľuby, ktoré zatiaľ Washington nepresvedčili.



USA minulý týždeň listom vyzvali Čínu, aby znížila clá na americké autá, aby nakupovala viac polovodičov vyrobených v Spojených štátoch a aby dala väčší prístup firmám z USA k svojmu finančnému sektoru, uviedol v pondelok denník Wall Street Journal. Podľa denníka americký minister financií Steven Mnuchin uvažuje o návšteve Pekingu, aby pokračoval v rokovaniach.



Obavy z obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Čínou majú negatívny vplyv na finančné trhy. Investori totiž predpovedajú, že by to malo veľké následky.



"Čína a USA by mali vzhľadom na obchodné nerovnováhy zaujať pragmatický a racionálny postoj, podporiť vyrovnávanie expanziou obchodu a trvať na rokovaniach, aby vyriešili názorové rozdiely a trenice," uviedol Li.