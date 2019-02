Čínsky prezident Si Ťin-pching sa stretne s ministrom financií USA

Čína a USA sa snažia uzatvoriť obchodnú dohodu pred 2. marcom, inak hrozí, že Washington zavedie ďalšie clá na dovoz čínskych tovarov.

Peking/Washington 13. februára (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v piatok (15. 2.) stretne s americkým ministrom financií Stevenom Mnuchinom a obchodným zástupcom Robertom Lighthizerom. Čína a USA chcú uzavrieť obchodnú dohodu pred začiatkom marca, uviedol denník South China Morning Post.



Denník s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou informuje o tom, že Si má naplánované stretnutie s kľúčovými členmi americkej obchodnej delegácie, ktorá je aktuálne v Pekingu, vrátane Lighthizera a Mnuchina. S delegáciou by sa tento týždeň mal stretnúť aj čínsky vicepremiér Liou Che.



Čína a USA sa snažia uzatvoriť obchodnú dohodu pred 2. marcom, inak hrozí, že Washington zavedie ďalšie clá na dovoz čínskych tovarov.



Americký prezident Donald Trump v utorok (12. 2.) povedal, že v prípade potreby bude uvažovať o predĺžení termínu na obchodné rokovania, ak bude dohoda na dohľad. Zároveň však dodal, že by bol radšej, keby termín nemusel posúvať. Trump v stredu vyjadril spokojnosť s prebiehajúcimi rokovaniami s Čínou.