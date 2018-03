Čínsky ropný koncern Sinopec zvýšil zisk v minulom roku o desatinu

Čistý zisk spoločnosti dosiahol za minulý rok 51,2 miliardy jüanov (6,57 miliardy eur), čo predstavuje rast takmer o 10 %.

Hongkong 26. marca (TASR) - Čínsky ropno-chemický koncern China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) oznámil za minulý rok rast zisku takmer o desatinu, k čomu do veľkej miery prispeli výsledky v chemickej divízii.



Čistý zisk spoločnosti dosiahol za minulý rok 51,2 miliardy jüanov (6,57 miliardy eur), čo predstavuje rast takmer o 10 %. Aj napriek tomu však Sinopec zaostal za odhadmi ekonómov oslovených agentúrou Bloomberg, ktorí počítali s rastom zisku v priemere na 53,6 miliardy jüanov. Tržby sa zvýšili o 22 % na 2,36 bilióna jüanov.



Firma zároveň navrhla vyplatiť akcionárom dividendy v sume 0,5 jüanu na akciu. To je najvyššia suma od vstupu firmy na burzu v Hongkongu v roku 2000. Je to zároveň omnoho vyššia dividenda, než predpokladali analytici. Tí očakávali, že dosiahne 0,17 jüanu/akcia.



Celková produkcia čínskej firmy vzrástla v minulom roku o 3,4 %. Z toho produkcia zemného plynu sa zvýšila takmer o pätinu, naopak, produkcia ropy klesla. Spoločnosť očakáva, že ťažba ropy klesne aj tento rok, čo by znamenalo pokles už štvrtý rok po sebe. V prípade produkcie plynu počíta s ďalším rastom.



(1 EUR = 7,7975 CNY)