Čínsky vicepremiér odcestuje koncom januára na rokovania do USA

Americký prezident Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching sa v decembri 2018 dohodli na trojmesačnom prímerí v obchodnej vojne.

Peking 17. januára (TASR) - Najvyšší obchodný vyjednávač Číny odcestuje koncom januára do Spojených štátov, aby obnovil obchodné rokovania v snahe zabrániť zvýšeniu ciel na dovoz čínskych produktov do USA. Obe najväčšie ekonomiky sa totiž dohodli na prímerí v obchodnom spore, ktoré vyprší začiatkom marca. Oznámilo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu.



Vicepremiér Liou Che navštívi Washingtone v dňoch 30. a 31. januára po tom, ako sa začiatkom januára v Pekingu uskutočnilo prvé kolo rokovaní na nižšej úrovni, uviedlo ministerstvo.



Americký prezident Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching sa v decembri 2018 dohodli na trojmesačnom prímerí v obchodnej vojne. To pozastavilo plány USA na zvýšenie ciel na čínske produkty od januára 2019 a vyjednávači dostali priestor na hľadanie riešenia v obchodnom spore dvoch najväčších svetových ekonomík.



Liou Che a americkí predstavitelia "budú rokovať o ekonomických a obchodných otázkach a budú spolupracovať na hľadaní a realizácii konsenzu", ktoré dosiahli prezidenti, povedal hovorca ministerstva Kao Feng novinárom.



Hlavný vyjednávač Číny cestuje na pozvanie amerického ministra financií Stevena Mnuchina a amerického obchodného zástupcu Roberta Lighthizera, dodal hovorca.



Ak rokovania zlyhajú, USA od 2. marca zvýšia clá na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD (175,61 miliardy eur) na 25 % zo súčasných 10 %.