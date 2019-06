Čínu čaká dlhá cesta k dohode s USA, ale sľúbila, že viac otvorí trh

Čínsky prezident Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump sa koncom tohto týždňa stretli na okraji summitu G20 v Osake a dohodli sa na prímerí a návrate k rokovaciemu stolu.

Peking 30. júna (TASR) - Čínu a Spojené štáty čaká ešte dlhá cesta k dohode, ktorá by ukončila ich obchodný spor. Uviedli to čínske štátne médiá po tom, ako sa prezidenti oboch krajín stretli na okraji summitu skupiny G20 v Japonsku.



Čínsky prezident Si Ťin-pching a americký prezident Donald Trump sa koncom tohto týždňa stretli na okraji summitu G20 v Osake a dohodli sa na prímerí a návrate k rokovaciemu stolu.



Napriek tomu oficiálny denník China Daily, ktorý vychádza v angličtine a Peking ho často používa na to, aby poslal svoj odkaz zvyšku sveta, varoval, že aj keď je teraz väčšia pravdepodobnosť dosiahnutia dohody, neexistuje žiadna záruka, že k nej dôjde.



„Aj keď Washington súhlasil s odložením zavedenia dodatočných ciel na čínsky tovar, aby otvoril cestu k rokovaniam a prezident Trump dokonca naznačil, že odložil rozhodnutie o Huawei (zákaze obchodovania) až do skončenia rokovaní, všetko je stále neisté a visí to vo vzduchu,“ uviedli noviny v sobotu (29.6.).



Podľa nich sa ukázalo, že nestačí dosiahnuť dohodu o vyriešení 90 % problémov. A nebude ľahké dosiahnuť konsenzus pri zostávajúcich 10 % nevyriešených bodov, keďže obe stany majú na ne veľmi odlišné názory a rozdiely v názoroch pretrvávajú na "konceptuálnej úrovni".



Čínske noviny napísali, že prezident Trump tiež ponúkol Si Ťin-pchingovi olivovú ratolesť v otázke koncernu Huawei Technologies, najväčšieho svetového výrobcu telekomunikačných zariadení. USA totiž v máji zaradili Huawei na tzv. čierny zoznam firiem, s ktorými nesmú americké spoločnosti obchodovať, aj keď neskôr Washington oznámil odklad zákazu o 90 dní.



Americká administratíva tvrdí, že zariadenia čínskeho koncernu predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť vzhľadom na jeho tesné väzby na vládu v Pekingu. A lobuje u spojencov, aby nepoužívali produkty Huawei pri budovaní telekomunikačnej infraštruktúry novej generácie 5G.



Najvyšší čínsky diplomat, štátny radca Wang I, v dlhom vyhlásení o summite G20, ktoré vydalo ministerstvo zahraničných vecí po návrate delegácie do Pekingu, povedal, že stretnutie prezidentov vyslalo svetu „pozitívny signál“.



Hoci problémy medzi oboma krajinami pretrvávajú, Čína je presvedčená, že ak budú obe strany dodržiavať konsenzus dosiahnutý ich lídrami, môžu svoje problémy vyriešiť na základe vzájomného rešpektu.



Trumpovu poznámku o Huawei počas viac ako hodinovej tlačovej konferencie v Osake po jeho stretnutí s čínskym prezidentom privítal Peking len opatrne. Slovo „Huawei“ nebolo vôbec uvedené v hodnotení najvyššieho čínskeho diplomata.



Wang Siao-lung, zvláštny vyslanec čínskeho ministerstva zahraničných vecí pre záležitosti G20 a šéf oddelenia medzinárodných ekonomických záležitostí na ministerstve zahraničných vecí, povedal, že ak Spojené štáty urobia to, čo naznačili a zrušia reštrikcie proti Huawei, Čína to samozrejme privíta.



„Reštrikcie v oblastiach, ktoré presahujú rámec technológií a hospodárskych faktorov, určite povedú k situácii, keď obe strany prehrajú. Ak teda americká strana môže urobiť to, čo hovorí, určite to uvítame," povedal novinárom.



Pauzu v napätí pravdepodobne uvítajú aj podnikatelia a trhy, ktoré pre obchodný spor zaznamenali pokles na oboch stranách Tichého oceánu.



Jacob Parker, viceprezident pre Čínu v americkej obchodnej rade, v tejto súvislosti povedal, že návrat k rokovaniam je dobrou správou pre podnikateľskú komunitu. Teraz je na rade tvrdá práca na hľadaní konsenzu o najproblematickejších bodoch. A vzhľadom na prijatý záväzok prezidentov dúfa, že to obe strany posunie "na cestu k trvalému riešeniu.“



Postoj Číny v čase, keď obchodný spor eskaloval, sa stával čoraz ostrejší. Peking vyhlasoval, že sa nenechá šikanovať, nevzdá sa pod tlakom a bude „bojovať až do konca“.



V nedeľu Čína sľúbila, že viac otvorí svoj trh zahraničným firmám a umožní im vlastniť väčšie podiely v plynovodoch a ďalších podnikoch, napríklad ťažobných či poľnohospodárskych.



Zahraničné spoločnosti to privítali, ale upozornili, že už predchádzajúce podobné sľuby mali zatiaľ len malý vplyv, bez viditeľnejších výsledkov. Podniky uviedli, že potrebujú vidieť regulácie pre priemyselné odvetvia, ktoré sa majú otvoriť, aby vedeli, či budú ziskové pre nových zahraničných investorov, keďže ich na čínskom trhu čaká tvrdá domáca konkurencia.



Podľa ekonómov sľúbené opatrenia na otvorenie trhu odrážajú rastúcu dôveru Pekingu, že čínske spoločnosti môžu konkurovať zahraničným.