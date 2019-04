CIO club riešil, ako odbremeniť občanov od byrokracie

Klub si dal za cieľ bojovať proti byrokracii spoločne na úrovni úradov a orgánov verejnej moci.

Bratislava 10. apríla (TASR) – CIO club, ktorý založil generálny riaditeľ sekcie IT Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Jaroslav Kmeť, opäť riešil, ako odbremeniť občanov od byrokracie. Médiá o tom v stredu informoval úrad vicepremiéra.



Klub si dal za cieľ bojovať proti byrokracii spoločne na úrovni úradov a orgánov verejnej moci. Členovia sa budú stretávať pravidelne, v stredu to bolo po druhýkrát. Venovali sa napríklad aj téme výmeny dát či súvisiacej legislatívy.



„Voči občanom sme jeden štát, jeden poskytovateľ služieb, oni sú našimi zákazníkmi, ktorí si za služby platia. Preto je nevyhnutné zaujať jednotný postoj k zlepšovaniu digitálnych služieb," vysvetlil Kmeť.



Medzi členov CIO clubu patria riaditelia a zamestnanci verejnej správy, ktorí sú zodpovední za riadenie štátneho IT v inštitúciách a orgánoch verejnej moci, uzavrel ÚPVII.