Čistý zisk Gazpromu sa vlani zdvojnásobil

Moskva 29. apríla (TASR) - Ruský energetický gigant Gazprom vlani zdvojnásobil čistý zisk. Objem dodávok aj ceny plynu do Európy totiž vzrástli.



Čistý zisk štátom kontrolovaného koncernu v roku 2018 stúpol na 1,456 bilióna RUB (20,19 miliardy eur) zo 714 miliárd RUB v roku 2017. Prevádzkový zisk sa viac než zdvojnásobil na 1,903 bilióna RUB a tržby vzrástli o 26 % na 8,224 bilióna RUB.



Dodávky do Európy a Turecka, čo je pre Gazprom najlukratívnejší región, vzrástli o niečo viac než o 3 % a dosiahli 201 miliárd kubických metrov. Export do bývalých republík Sovietskeho zväzu stúpol o 8,9 % a predaj na domácom trhu o 4,3 %.



(1 EUR = 72,1131 RUB)