Čistý zisk Lenovo sa v 4. kvartáli viac ako strojnásobil

Analytici pritom očakávali, že spoločnosť dosiahne v 4. kvartáli čistý zisk vo výške 105,30 milióna USD.

Peking 23. mája (TASR) - Čínsky koncern Lenovo, najväčší výrobca osobných počítačov (PC) na svete, v 4. kvartáli svojho obchodného roka 2018/2019 viac ako strojnásobil svoj čistý zisk. Vďačí za to vyšším tržbám z predaja osobných počítačov a inteligentných zariadení.



Konkrétne, čistý zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca marca 2019 zvýšil na 118 miliónov USD (105,63 milióna eur), čo predstavuje 96 centov na akciu, z 33 miliónov USD alebo 28 centov/akcia pred rokom. Jej tržby vzrástli o 10 % na 11,71 miliardy USD.



Analytici pritom očakávali, že spoločnosť dosiahne v 4. kvartáli čistý zisk vo výške 105,30 milióna USD.



Hrubá zisková marža Lenovo v uplynulom štvrťroku vzrástla na 16,2 % zo 14,5 % v rovnakom období vlani.



Aj za celý finančný rok spoločnosť vykázala čistý zisk 597 miliónov USD, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku ukončila hospodárenie so stratou 189 miliónov USD. Jej ročné tržby vzrástli o 13 % na 51,04 miliardy USD.



Lenovo uviedlo, že zaznamenalo rast zisku a tržieb vo všetkých divíziách, prvýkrát od akvizícií x86 a Motoroly.



Čínska spoločnosť deklarovala dividendu vo výške 2,78 centa na akciu za finančný rok končiaci 31. marcom 2019.



(1 EUR = 1,1171 USD)