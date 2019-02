Čistý zisk ťažobného koncernu BHP vyskočil v 1. polroku takmer o 90 %

Spoločnosť, ktorá bola pôvodne známa ako BHP Billiton, uviedla, že za 1. polrok obchodného roka 2018/2019, čo znamená od júna do konca decembra, dosiahla čistý zisk 3,76 miliardy USD.

Londýn/Canberra 19. februára (TASR) - Britsko-austrálsky ťažobný koncern BHP zaznamenal v 1. polroku obchodného roka 2018/2019 prudké zvýšenie čistého zisku. Výsledky však ovplyvnila americká daňová reforma, ktorá zasiahla do zisku BHP V 1. polroku 2017/2018. Upravený zisk, ktorý jednorazové položky nezahrnuje, ale medziročne klesol.



Spoločnosť, ktorá bola pôvodne známa ako BHP Billiton, uviedla, že za 1. polrok obchodného roka 2018/2019, čo znamená od júna do konca decembra, dosiahla čistý zisk 3,76 miliardy USD (3,32 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 87 %.



Upravený zisk, teda bez započítania mimoriadnych položiek, dosiahol 3,73 miliardy USD a v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o 8 %. Tržby stagnovali a udržali sa na úrovni z 1. polroka 2017/2018, čo znamená 21,59 miliardy USD.



Spoločnosť uviedla, že jej výsledky do veľkej miery ovplyvňuje spomaľovanie čínskej ekonomiky a nepriaznivý vplyv majú aj obchodné spory. Zároveň dodala, že s nepriaznivým vývojom vo svete počíta aj v 2. polroku.



BHP očakáva, že tento rok bude rast svetovej ekonomiky o niečo slabší než v roku 2018 a riziko ešte zvyšuje prípadná eskalácia obchodných sporov. Koncern zároveň počíta s ďalším spomalením rastu čínskej ekonomiky v tomto roku. Na druhej strane, v 2. polroku súčasného obchodného roka by firmu BHP mohli podporiť rastúce ceny železnej rudy.



(1 EUR = 1,1328 USD)