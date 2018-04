Clá na dovoz ocele zasiahli americký agrosektor

Od roku 2013 klesli americkým farmárom príjmy o viac než polovicu. Dôvodom bola vysoká úroda v predchádzajúcich rokoch, čo stlačilo ceny agrokomodít ako kukurica a sója.

Washington 13. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump odôvodnil vysoké dovozné clá na oceľ a hliník podporou zahraničným dovozom poškodzovaného oceliarskeho sektora v USA. Krok, ktorý je súčasťou jeho politiky "Amerika na prvom mieste," však už stihol poškodiť farmárov, ktorí pritom patrili k Trumpovým najväčším stúpencom.



Clá na oceľ a hliník zvýšili náklady na nákup strojov a zariadení. Mnohí farmári a agrofirmy teraz ustupujú od plánovaných nákupov a rozširovania biznisu, ukázal prieskum agentúry Reuters medzi americkými farmármi, výrobcami poľnohospodárskej techniky, stavebnými firmami a dodávateľskými reťazcami.



Dôsledky zvýšených cien ocele na agrosektor tak ilustrujú neželaný vplyv agresívnej ochranárskej politiky v globálnej ekonomike. Ihneď po Trumpovom oznámení zavedenia ciel na dovoz ocele a hliníka 1. marca viacerí predajcovia výrobkov pre farmárov zvýšili ceny produktov, napríklad zásobníkov obilia. Aj keď zvýšenie nebolo dramatické, mnohí farmári sa vzhľadom na neistý vývoj v nasledujúcom období radšej rozhodli niektoré investície odložiť. Očakávajú totiž ešte väčší úder v podobe odvety Číny za plánované zavedenie vysokých ciel na dovoz čínskych výrobkov. Ak Washington svoje hrozby splní a uvalí na mnohé čínske produkty vysoké dovozné clá, Čína pohrozila clami na citlivé americké produkty ako sója a cirok.



Okrem farmárov sa oznámenie zavedenia ciel na dovoz ocele a hliníka vo výške 25 %, respektíve 10 % dotklo aj producentov a predajcov agrotechniky, od menších firiem ako A&P Grain až po koncerny typu Deere či Caterpillar. Aj keď firmy využívajú v mnohých prípadoch oceľ vyprodukovanú v USA, v dôsledku dovozných ciel išli nahor aj ceny ocele a hliníka od amerických firiem.



Spoločnosti teraz riešia, či a ako presunúť zvýšené náklady na vstupné suroviny na farmárov, ktorí už zápasia s dôsledkami nízkych cien poľnohospodárskych komodít. Navyše, aj tieto firmy sa obávajú hroziacich dovozných ciel na čínske produkty. Odveta Pekingu by totiž tvrdo zasiahla do príjmov farmárov, čo by sa odrazilo na ich budúcich nákupoch agrotechniky.



Od roku 2013 klesli americkým farmárom príjmy o viac než polovicu. Dôvodom bola vysoká úroda v predchádzajúcich rokoch, čo stlačilo ceny agrokomodít ako kukurica a sója. Okrem USA vysoké úrody zaznamenali v ostatných rokoch aj konkurenti z Brazílie, Argentíny a Ruska, čo zasiahlo do podielu USA na svetovom trhu s agrokomoditami.



Napríklad Mexiko zvýšilo dovoz kukurice z Brazílie minulý rok 10-násobne a tento rok plánuje nákupy z tohto zdroja ešte zvýšiť. Dôvodom sú opäť obavy z krokov Donalda Trumpa, ktorý chce zmenu podmienok v Severoamerickej dohode o voľnom obchode (NAFTA). Mexiko sa obáva, že prehodnotenie NAFTA by mohlo viesť k problémom v dodávkach kukurice z USA, tak sa už v predstihu obrátilo na iné krajiny.