Clá na sóju prispeli k spomaleniu americkej ekonomiky v 3. kvartáli

Washington 26. októbra (TASR) - Americká ekonomika v 3. štvrťroku pravdepodobne spomalila. Dôvodom bol pokles vývozu sójových bôbov po zavedení ciel v Číne. Ale aj napriek tomu jej tempo zostalo dostatočne silné na to, aby za celý tento rok dosiahla 3 % cieľ administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Ukázal to prieskum medzi poprednými analytikmi.



Experti odhadujú, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v období júl - september zvýšil o 3,3 %. To by znamenalo spomalenie po náraste o 4,2 % v 2. štvrťroku, ale aj tak je to výrazné tempo.



Ryan Sweet, ekonóm v spoločnosti Moody's Analytics, sa domnieva, že vzhľadom na fiškálne stimuly doterajšie čínske clá na produkty z USA nestačia na vykoľajenie americkej ekonomiky. A nemyslí si, že k tomu dôjde tak skoro.



Americké hospodárstvo rastie už deviaty rok v rade, čo je druhé najdlhšie obdobie v histórii záznamov. Ministerstvo obchodu zverejní údaje o jeho výkone v piatok popoludní.



Analytici sa však zhodujú, že najväčšiu svetovú ekonomiku aj v uplynulom kvartáli podporilo zníženie daní a zvýšenie vládnych výdavkov. Fiškálny stimul je súčasťou opatrení prijatých Trumpovou administratívou na dosiahnutie udržateľného 3 % rastu hospodárstva.



USA uviazli v obchodnej vojne s Čínou a majú obchodné spory aj s inými partnermi. Spomalenie ekonomiky v 3. štvrťroku však podľa expertov väčšinou odráža vplyv odvetných ciel Pekingu na vývoz z USA vrátane sójových bôbov.



Farmári sa snažili zvýšiť export sóje do Číny pred zavedením ciel začiatkom júla, čo sa odrazilo na raste HDP v 2. kvartáli. Odvtedy vývoz sójových bôbov každý mesiac klesal a obchodný deficit USA s Čínou sa prehlboval.