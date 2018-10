ČNB dala do obehu mince s portrétom Masaryka, Štefánika a Beneša

Banka ich dala do obehu po 200.000 kusov s každým portrétom. Emisia má názov Významné osobnosti československého štátu. Nejde o pamätné, ale o obyčajne obežné mince.

Praha 25. októbra (TASR) - Česká národná banka (ČNB) uviedla v stredu (24. 10.) do obehu mince v hodnote 20 Kč (0,77 eura) s portrétmi zakladateľov republiky Tomáša Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneša. ČNB ich vydala k 100. výročiu vzniku Československa.



Banka ich dala do obehu po 200.000 kusov s každým portrétom. Emisia má názov Významné osobnosti československého štátu. Nejde o pamätné, ale o obyčajne obežné mince.



Mince sa nedajú objednať. Možno ich iba vymeniť za iné české mince a bankovky. ČNB určila limit výmeny na tri kusy mincí každého vzoru na osobu, teda maximálne deväť minci v celkovej hodnote 180 Kč.



20-korunové mince s portrétmi významných osobností česko-slovenského štátu vyrazila Česká mincovňa. Sú zákonnými peniazmi so svojou nominálnou hodnotou. Preto ich možno používať na platby za tovary a služby.



ČNB vydala tento týždeň k historickému výročiu aj zlatú pamätnú mincu. Jej nominálna hodnota je 10.000 Kč, ale skutočná cena je približne trojnásobne vyššia. Predajná cena je totiž zvyčajne vyššia a zohľadňuje okrem iného aktuálne cenu zlata a náklady spojené s jej výrobou. V bežnom obehu sa neobjaví. Banka vydala len 12.000 kusov.



Portál spravodajského kanálu ČT24 pripomína, že v stredu vydala k výročiu pamätnú mincu aj Národná banka Slovenska. Strieborná minca má nominálnu hodnotu 10 eur.



