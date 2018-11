Coface: Brexit bez dohody by významne zasiahol slovenský autosektor

Pri výpočte pracovných miest vychádzali analytici z údajov Eurostatu týkajúcich sa zamestnanosti v automotive sektore na Slovensku za rok 2017.

Bratislava 7. novembra (TASR) - Ak by sa naplnil najhorší scenár týkajúci sa odchodu Veľkej Británie z Európskej únie, teda brexit bez dohody, na Slovensku by bolo podľa prepočtov analytického tímu nadnárodnej spoločnosti Coface ohrozených v prvej vlne až 7500 pracovných miest.



"V prepočte na nominálne HDP by to pri najhoršom scenári brexitu predstavovalo pre Slovensko až 6 % podiel na nominálnom HDP," konštatuje Juraj Janči, country manažér Coface Slovakia. Podľa neho pri výpočte pracovných miest vychádzali analytici z údajov Eurostatu týkajúcich sa zamestnanosti v automotive sektore na Slovensku za rok 2017. Keďže však Jaguar Land Rover už v týchto dňoch spustil na Slovensku svoju výrobu, dosah takéhoto brexitu by bol po plnom nabehnutí výroby aj v štvrtej automobilke v SR podľa analytikov ešte výraznejší. Samozrejme, pocítili by to aj ďalšie relevantné sektory v automotive reťazci.



Pre Slovensko i susediace krajiny - Česko, Maďarsko či Poľsko - je pritom automobilový sektor významným z hľadiska zamestnanosti, ale aj investícií automobiliek do výroby a celkovo ich podielu na raste HDP Slovenska. Najmä Slovensko si pritom drží svetový prím aj v počte vyrobených vozidiel na tisíc obyvateľov. Väčšina vyrobených vozidiel však putuje na export, najmä do krajín EÚ, čo Slovensko robí vysoko exponovanom krajinou z hľadiska akýchkoľvek zmien v tomto exporte.



"Nateraz je rizikovosť sektora z hľadiska insolvencie firiem v automotive sektore veľmi nízka, firmy majú veľmi dobré nastavenia platieb dodávateľom a odberateľom cez clearingové centrá," zdôrazňuje Janči. Aj vďaka tomu tak Coface zlepšil rating Slovenska z A3 na A2, čo je nízke riziko. Dôvodom je jednak medziročne najvýraznejší pokles miery celkovej insolventnosti firiem (-27 %) v regióne SVE i významné investície práve automobiliek.



Na druhej strane sa však vysoká orientácia na jeden sektor ukazuje riziková nielen z dôvodu možných dosahov pri cyklickom vývoji, ale aj situáciách, akou sú dieselgate, rozhodnutie EÚ o zákaze registrácie spaľovacích motorov do obdobia 2030 až 2050, protekcionistické opatrenia USA, či najnovšie hrozba brexitu bez dohody, kde by rizikom bolo práve zastavenie obchodu Británie s krajinami EÚ. Už teraz pre automobilový sektor v Británii platí vysoké riziko nesplácania pohľadávok a insolvencií.