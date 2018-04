Najviac falzifikátov sa vyrába v Číne. Colníci stopli parfémy i textil

Trnavskí colníci v roku 2017 odhalili napríklad napodobeniny značkovej posteľnej bielizne za takmer pol milióna eur.

Bratislava 26. apríla (TASR) – Rastúci počet falšovaných výrobkov predstavuje hrozbu predovšetkým pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Colníci za minulý rok zhabali falzifikáty značkových vecí za takmer 3,5 milióna eur. Uviedla to hovorkyňa finančnej správy (FS) Ivana Skokanová pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva.



Colníci zadržali tento tovar v 1363 prípadoch ešte predtým, ako sa dostal na slovenský či európsky trh. Celkovo pri dovoze zachytili 79.362 kusov výrobkov za viac ako 1,5 milióna eur, pričom išlo najmä o textilný tovar a obuv.



"Finančná správa za rok 2017 eviduje na domácom trhu 918 prípadov podozrenia z porušenia práv duševného vlastníctva, čo predstavuje 55.747 ks tovaru v hodnote 1.800.396 eur," spresnila Skokanová. Najčastejšie zaisteným tovarom boli parfumy, kozmetika a textilný tovar. Hlavným producentom, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva, podľa FS naďalej zostáva Čína, kde sa vyrába až 85 % zo všetkých falšovaných produktov.



Trnavskí colníci v roku 2017 odhalili napríklad napodobeniny značkovej posteľnej bielizne za takmer pol milióna eur. Zaistili aj 45.000 falzifikátov v hodnote približne 700.000 eur. Nitrianski colníci zasa v minulom roku zachytili napodobeniny revitalizačného oleja a batohov, ktorých predajom by vznikla škoda za 150.000 eur.



"Bratislavskí colníci zaistili zásielky z Indie, v ktorých sa nachádzali generiká liekov na zvýšenie mužskej potencie a psychiatrických porúch. Chýbalo im povolenie EÚ, na čiernom trhu by ich hodnota presiahla 147.000 eur," dodala hovorkyňa FS s tým, že zachytili aj tisícky kusov bižutérie v hodnote 700.000 eur.



Finančná správa upozorňuje, že porušovanie práv duševného vlastníctva spôsobuje značné hospodárske ujmy a rastúci počet falšovaných výrobkov predstavuje hrozbu pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.



Na túto tému poukazuje práve Svetový deň duševného vlastníctva, v rámci ktorého sa aj na Slovensku konajú rôzne akcie. Úrad priemyselného vlastníctva napríklad v spolupráci s FS a občianskym združením Vedecká hračka pripravili pre žiakov a študentov sériu prednášok v spojení s tvorivými dielňami na tému Tvorivosť a falšovanie. V Banskej Bystrici sa konala konferencia Ochranné známky, zástupcovia finančnej správy prezentovali systém ochrany proti falšovaniu v SR a úlohu colných orgánov pri zistení porušovania práv duševného vlastníctva.