Colníci zaistili na Orave takmer 27.000 litrov motorovej nafty

Tovar, smerujúci podľa dokladov do Rakúska, colníci zaistili a vzorky poslali aj na odbornú expertízu do colného laboratória finančnej správy.

Žilina 16. januára (TASR) – Colníci na Orave zaistili počas cestnej kontroly takmer 27.000 litrov motorovej nafty. Vodič predložil doklady, ktoré sa nezhodovali s prepravovaným tovarom, pričom predpokladaný únik na spotrebnej dani vyčíslili na 10.582 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Žilina Božena Chríbiková.



Doplnila, že colníci zastavili nákladné vozidlo s návesom na jednej z oravských komunikácií. "Po kontrole sprievodných dokladov pristúpili k prehliadke ložnej plochy. Nachádzali sa tam 1000-litrové plastové nádrže, v ktorých malo byť podľa predložených dokumentov aj vyjadrenia vodiča 26.925 litrov mazacieho oleja z poľskej rafinérie. Po otvorení nádrží colníci zistili, že ide o modrozelenú tekutinu so zápachom po motorovej nafte," uviedla hovorkyňa žilinského CÚ.



"Colníci za prítomnosti vodiča odobrali vzorky a pomocou dostupného vybavenia - spektrometra, vykonali predbežné analýzy tovaru. Tento prístroj, ktorý je schopný počas niekoľkých sekúnd zabezpečiť takmer presnú identifikáciu skúmanej látky, preukázal zhodu s motorovou naftou," dodala Chríbiková.



Tovar, smerujúci podľa dokladov do Rakúska, colníci zaistili a vzorky poslali aj na odbornú expertízu do colného laboratória finančnej správy. "Momentálne prebiehajú ďalšie procesné úkony, preto v tejto chvíli nie je možné poskytnúť žiadne podrobnejšie informácie," uzavrela.