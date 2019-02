Colníci zhabali falzifikáty značkovej detskej obuvi za 25.000 eur

Obuv colníci objavili v predajni a skladových priestoroch na Starej Vajnorskej.

Bratislava 27. februára (TASR) - Colníci zaistili v Bratislave 1008 párov falzifikátov detskej značkovej obuvi. Ak by sa tovar dostal na trh, vznikla by jeho predajom majiteľom ochranných známok škoda za takmer 25.000 eur, informovala o tom v stredu Finančná správa SR.



Obuv colníci objavili v predajni a skladových priestoroch na Starej Vajnorskej. Že nejde o originály, potvrdil zástupca majiteľa ochrannej známky. "Zaistený tovar skončí s najväčšou pravdepodobnosťou v spaľovni. Predávajúcemu hrozí pokuta až do výšky 67.000 eur, prípadne trestné stíhanie," uviedla hovorkyňa finančnej správy Drahomíra Adamčíková s tým, že vo veci sa uskutočňuje ďalšie konanie podľa zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.



Nejde v poslednom čase o jediný prípad odhalenia predaja falzifikátov. Začiatkom februára colníci zaistili iPhony a príslušenstvo k týmto mobilným telefónom za takmer 100.000 eur.



Colníci upozorňujú na to, že takéto výrobky môžu byť zdraviu škodlivé. Na ich výrobu sa používajú nekvalitné materiály alebo ich lacné náhrady. Výrobky nie sú spoľahlivo testované a neprechádzajú žiadnou kontrolou.



Falzifikáty sa podľa Adamčíkovej dajú rozpoznať napríklad podľa kvality materiálov a celkového prevedenia. "Štítky a visačky sú ďalším znakom, podľa ktorého môžete odlíšiť napodobeninu od pôvodnej značky. Príliš nízka cena je podozrivá a rovnako balenie produktu prezrádza, čo sa ukrýva vnútri," upozornila.