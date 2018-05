Colný model stúpencov brexitu by mohol firmy stáť 20 mld. GBP

Premiérka Theresa Mayová pritom preferuje iný model, tzv. colného partnerstva, v rámci ktorého by Spojené kráľovstvo vyberalo sadzby v mene EÚ.

Londýn 25. mája (TASR) - Colný model po odchode Británie z Európskej únie (EÚ), ktorý podporujú najväčší stúpenci brexitu vo vláde Boris Johnson, Liam Fox a Michael Gove, by mohol firmy stáť až 20 miliárd libier (22,86 miliardy eur) ročne. Povedal to Jon Thompson, šéf britského daňového úrad (HMRC) parlamentnému finančnému výboru.



Zasadil tým ďalší úder stúpencom brexitu, ktorí dúfali, že Spojené kráľovstvo úplne vystúpi aj z európskej colnej únie. Thompson pred výborom uviedol, že ich preferovaný model "max-fac", ktorý sa opiera o technológie a schému dôveryhodných obchodníkov pri minimalizácii hraničných kontrol, by bol podstatne drahší ako colné partnerstvo.



Zdroje z kabinetu pripomenuli, že HMRC nikdy neinformoval, že náklady môžu byť také vysoké. Obrovské číslo, ktoré predstavuje zhruba dvojnásobok ročného čistého príspevku Spojeného kráľovstva do EÚ, vyvolalo vlnu otrasov v parlamente.



Premiérka Theresa Mayová pritom preferuje iný model, tzv. colného partnerstva, v rámci ktorého by Spojené kráľovstvo vyberalo sadzby v mene EÚ. Ten by bol prakticky bez nákladov, pretože podniky by mohli požadovať vrátenie poplatkov, povedal Thompson.



Premiérka čelila v uplynulých dňoch hrozbám tvrdého jadra stúpencov brexitu na čele s Johnsonom, aby upustila od modelu colného partnerstva a uprednostnila max-fac.



Táto otázka rozdelila kabinet aj celú Konzervatívnu stranu. Obe možnosti pritom Brusel odmietol ako modely z ríše "fantázie".