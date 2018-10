Conte: Talianska vláda nemá rozpočtový plán B

Giuseppe Conte tak vylúčil, že jeho vláda zmení návrh rozpočtu aj napriek negatívnym reakciám Európskej komisie (EK) a investorov.

Rím 23. októbra (TASR) - Taliansko nemá rozpočtový plán B, uviedol premiér Giuseppe Conte. Vylúčil tak, že jeho vláda zmení návrh rozpočtu aj napriek negatívnym reakciám Európskej komisie (EK) a investorov.



Conte v rozhovore pre Bloomberg News, ktorý sa odohral ešte predtým, než EK oficiálne odmietla taliansky návrh rozpočtu, uviedol, že sa teší, ako bude diskutovať s predstaviteľmi EK a vysvetľovať im rozpočet na rok 2019. Signalizoval, že Rím má istý priestor na doladenie niektorých aspektov fiškálneho plánu. Povedal však, že ak by bol požiadaný, aby jeho vláda zmenila to, v čom je jadro navrhovaného rozpočtu, bolo by to pre neho ťažké, "pretože to nemôžem akceptovať".



"Neexistuje plán B," uviedol Conte. "Povedal som, že deficit na úrovni 2,4 % HDP je strop. Môžem povedať, že to bude náš strop," komentoval plánovaný schodok na budúci rok.



Finančné trhy reagujú negatívne na fiškálne plány Ríma a jeho spor s EK, ktorá požaduje nižší deficit. Talianske dlhopisy v utorok oslabili štvrtýkrát z posledných piatich obchodných dní a riziková prirážka na 10-ročné talianske dlhopisy voči referenčným nemeckým dlhopisom sa v piatok (19. 10.) počas obchodovania dostala na 5-ročné maximum.



"Sme možno pripravení na redukciu, na vyhodnocovanie výdavkov, ak to bude potrebné," povedal Conte. "Musíte si uvedomiť, že nie sme gambleri, ktorí vsádzajú budúcnosť svojich detí na rulete." Rast ekonomiky je "najlepším spôsobom, ako sa dostať z dlhovej pasce".



Taliansky premiér tiež nepočíta s tým, že by riziková prirážka na talianske dlhopisy voči nemeckým dosiahla 400 bázických bodov, čo je podľa Credit Suisse úroveň, ktorá by mohla spôsobiť problémy talianskemu bankovému systému. Potvrdil tiež, že Taliansko zostane v eurozóne. Podľa Conteho sú príčinou časti rizikovej prirážky obavy z italexitu.



"Môžem vás ubezpečiť, že táto administratíva nebude odprevádzať túto krajinu, Taliansko, von z Európy," povedal Conte. "Cítime sa veľmi dobre, cítime sa v Európe doma a euro považujeme za svoju menu a zostane aj naďalej našou menou, bude to aj mena môjho syna, ktorý má 11 rokov, a potom aj mojich vnúčat."