Conte: Talianske vládne strany by mohli vystaviť krajinu trhovým šokom

Miláno 10. júna (TASR) - Talianske vládne strany by mohli vystaviť krajinu trhovým šokom a ohroziť jej financie, ak nepristúpia na kompromis s Európskou úniou (EÚ) v otázke rozpočtových plánov. Uviedol to premiér Giuseppe Conte pre pondelkové vydanie novín Corriere della Sera.



Technokrat Conte, ktorý vedie vládu dvoch populistických strán, v rozhovore zopakoval svoju hrozbu, že skončí vo funkcii, ak vládnuce strany Liga Severu a Hnutie piatich hviezd nie sú pripravené dosiahnuť dohodu o odvrátení disciplinárneho konania Únie v súvislosti so rozpočtom Talianska, ktorý zhoršuje stav jeho financií. Európska komisia (EK) 5. júna oznámila, že Taliansko porušuje fiškálne pravidlá EÚ, keďže jeho dlh ďalej rastie. Takáto situácia ju oprávňuje začať disciplinárne konanie proti Rímu.



Ak štáty EÚ v nasledujúcich dvoch týždňoch tieto závery odobria, Komisia môže následne odporučiť začatie disciplinárneho konania. Tento krok sa očakáva ešte pred stretnutím ministrov financií EÚ začiatkom júla.



Komisia skonštatovala, že Taliansko dosiahlo obmedzený pokrok v otázke ekonomických odporúčaní EÚ a ustúpilo od nevyhnutných štrukturálnych reforiem. To môže „negatívne ovplyvniť jeho rastový potenciál," uviedla Komisia.



Verejný dlh Talianska, druhý najvyšší v EÚ v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) po Grécku, vzrástol zo 131,4 % HDP v roku 2017 na 132,2 % HDP v roku 2018. Komisia odhaduje, že v tomto roku sa zvýši na 133,7 % HDP a v roku 2020 na 135,2 % HDP. To je v rozpore s pravidlami EÚ, ktoré hovoria, že členské štáty musia svoj dlh znižovať a stlačiť ho pod hranicu 60 % HDP.