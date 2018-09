Coworkingové siete HubHub a Impact HUB predstavujú spoločný produkt

Bratislava 28. septembra (OTS) - Medzinárodné coworkingové siete HubHub a Impact HUB prichádzajú so spoločným produktom, ktorý pod názvom DOUBLE DESK umožní záujemcom využívať služby oboch coworkingových priestorov v rámci jedného spoločného členstva. Zároveň ide o pilotnú spoluprácu medzi oboma sieťami aj v medzinárodnom rozmere. Cieľom DOUBLE DESK je prepájať komunity a podporovať mladých podnikateľov a vznikajúce start-upy.Záujem o coworkingové priestory v Bratislave, ale aj v iných slovenských mestách, neustále rastie. Dôkazom sú novovznikajúce projekty aj rozširovanie etablovaných značiek. Pribúdajú jednotlivci, ktorí pracujú pre domáce či zahraničné firmy na základe kontraktu alebo ako freelanceri využívajú home office. Rovnako tak pribúdajú malé projekty, start-upy či neziskové organizácie, ktoré potrebujú pre svoju prácu a rast stále viac kancelárskych priestorov. Coworking je pre všetky tieto skupiny tou najlepšou voľbou. Nielen vďaka svojej flexibilite, ale aj možnosti spájať sa s ostatnými členmi komunity a zdieľať tak cenné know-how. Je pomerne bežné, že členovia komunít si navzájom pomáhajú, aktívne spolupracujú alebo vytvárajú nové projekty a start-upy.Spoločnosti HubHub a Impact HUB Bratislava prinášajú spoločný produkt pod názvom DOUBLE DESK, vďaka ktorému záujemca získa prístup do oboch coworkingových priestorov a možnosť využívať služby a výhody oboch značiek v rámci jedného mesta. V cene je taktiež zahrnuté pripojenie na internet, občerstvenie v podobe kávy a čaju, základný balík na využívanie zasadačiek či upratovacie služby. Zároveň môže záujemca využívať benefity oboch priestorov, ako sú zľavnené prenájmy meetingových miestností nad rámec základného balíku, prístup na eventy alebo možnosť cestovať do iných lokalít v rámci oboch medzinárodných sietí. „,“ hovorí, Business Development & Partnership Manager pre strednú a východnú Európu spoločnosti HubHub.Obe spoločnosti majú záujem pokračovať v hľadaní spoločných tém a možností spolupráce. Všetko sa bude odvíjať od výsledkov pilotného projektu, ktorého spustenie je naplánované v polovici októbra. „“ povedal, Managing Director spoločnosti Impact HUB Bratislava.Aj napriek spoločnému produktu pokračujú obe značky vo svojich doterajších plánoch a aktivitách. Sieť Impact HUB je tvorená viac ako sto Impact HUBmi, ktoré sú prítomné vo viac ako 50 krajinách po celom svete. Impact HUB komunita má viac ako 16-tisíc členov a neustále rastie. Okrem miest ako Londýn, Berlín, Amsterdam, či Zürich je Impact HUB silne zastúpený aj v stredoeurópskom regióne, kde okrem Bratislavy pôsobí aj vo Viedni, Budapešti, Prahe, Brne či Ostrave. Okrem poskytovania komplexných coworkingových služieb a eventov Impact HUB zastrešuje aj hackathony, špecializované inkubačné formáty a akceleračné programy. Unikátnou črtou Impact HUB siete je aj podpora prospešných projektov a individuálny prístup.Sieť coworkignových priestorov HubHub sa po úspešnom rozbehnutí projektu v Bratislave, Varšave a Prahe rozširuje aj do Budapešti a plánuje ďalšiu expanziu v podobe nových priestorov. Rastie aj smerom na západ a v priebehu niekoľkých mesiacov by mal pribudnúť nový HubHub v Londýne. Okrem prevádzkovania coworkingových priestorov sa HubHub zameriava na vzdelávacie eventy, ktoré sú určené nielen členom, ale aj širšej komunite ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v rôznych oblastiach. Vďaka spolupráci s významnými slovenskými a zahraničnými spoločnosťami dochádza k prepájaniu start-upového a korporátneho sveta.