Česi čoraz častejšie platia účty cez telefón

Praha 26. apríla (TASR) - Česi si obľúbili platiť účty prostredníctvom mobilov systémom Google Pay. Za tovar a služby za necelý polrok jeho sprevádzkovania zaplatilo 20.000 klientov banky Moneta 150 miliónov Kč (5,89 milióna eur). Vyrovnávať účty týmto spôsobom im umožnili ako prvé tri banky: Moneta Money Bank, J&T Bank a mBank.



„Očakávame, že do polovice roka zaplatia naši klienti prostredníctvom mobilov účty za štvrť miliardy Kč,“ uviedla riaditeľka pre platobný styk Monety Hana Wasserburgerová. Do dvoch rokov budú podľa nej platiť Česi cez mobily rovnako často ako teraz bezkontaktnými kartami. A v tom patria dnes Česi v Európe medzi najlepších.



Podobné čísla hlási aj Komerční banka, ktorá sa k trojici pridala o pár týždňov neskôr.



Do konca roka sa počet ústavov so systémom Google Pay rozšíri najmenej o dva ústavy. Mohli by to byť Fio banka a Equa bank.



Iné finančné ústavy dávajú prednosť plateniu účtov vlastnou aplikáciou. Patrí medzi ne Air Bank. Od začiatku apríla sprevádzkovala systém My Air.



Hoci sú telefóny s Androidom v Česku najrozšírenejšie, banky chcú ponúknuť možnosť platiť prostredníctvom telefónu aj majiteľom iPhonov a vyspelých hodiniek. Česko je už technologicky pripravené aj na systém Apple Pay. Konkrétny termín jeho sprevádzkovania nie je ešte známy.



Miroslav Lukeš, šéf firmy MasterCard v Česku, by bol rád, keby do konca roka platilo účty prostredníctvom telefónov štvrť milióna ľudí. O rok neskôr by ich mohlo byť pol milióna až milión.