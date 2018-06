Česi sa vracajú k sporeniu v eurách, vklady výrazne vzrástli

A očakáva sa, že tento trend bude pokračovať naďalej.

Praha 16. júna (TASR) - Záujem o sporenie v eurách v Českej republike opäť rastie. Napríklad v marci dosiahli bankové vklady firiem a domácností v eurách viac než 351 miliardy Kč, čo znamená najvyššiu hodnotu za vyše dva roky.



Ako uviedol sever e15.cz, v marci dosiahla výška vkladov v eurách 351,4 miliardy Kč (13,67 miliardy eur), najviac od konca roku 2015. Od konca intervencií sa tak zvýšili približne o 61 miliárd Kč. V apríli síce klesli, ale len mierne, na zhruba 347 miliárd Kč.



"Dôvodom je najmä veľmi silná porovnávacia základňa z marca a apríla 2017, keď bolo jasné, že intervencie Českej národnej banky (ČNB) skončia. Blížiace sa posilnenie koruny pravdepodobne donútilo množstvo klientov vymeniť si eurá za koruny v predstihu," uviedol ekonóm Komerčnej banky Marek Dřímal s tým, že to boli najmä firmy.



ČNB ukončila oslabovanie domácej meny v apríli minulého roka. Tesne predtým, v marci, firmy a domácnosti menili eurá za koruny ostošesť, aby ešte využili výhodný kurz. V priebehu mesiaca marec preto eurové vklady klesli o 44 miliárd na 290,4 miliardy Kč, čo znamená pokles o 13 %.



Správanie vkladateľov sa ukázalo ako prezieravé, pretože centrálna banka prestala 6. apríla intervenovať a koruna prudko posilnila. Výmena eur na poslednú chvíľu sa preto klientom bohato vyplatila. Vlani v marci mohli vyinkasovať za jedno euro zhruba 27 Kč. Polroka po konci intervencií by však už dostali len necelých 26 Kč. Firma by tak pri výmene napríklad 1 milióna eur prišla o 1 milión Kč.



Od konca intervencií však vklady v eurách opäť rastú. To potvrdili Česká spořitelna aj Komerční banka. A očakáva sa, že tento trend bude pokračovať naďalej. "Vďaka previazanosti českej ekonomiky a eurozóny by mali eurové vklady v dlhodobom horizonte určite rásť," odhaduje Dřímal.