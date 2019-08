Csicsai: Nie je čas na vojnu s gazdami, mali by sme ich odškodniť

V prípade šírenia AMO sa podľa neho črtá najhorší možný scenár.

Bratislava 8. augusta (TASR) - Teraz nie je čas na vojnu s gazdami, mali by sme odškodniť každého chovateľa. Uviedol to Gabriel Csicsai, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za Most-Híd k nákaze africkým morom ošípaných (AMO).



V prípade šírenia AMO sa podľa neho črtá najhorší možný scenár. Nové prípady ochorenia ošípaných u drobnochovateľov jednoznačne dokazujú, že nákazu prenášajú sami chovatelia, ich príbuzní alebo priatelia.



Podľa Csicsaia dopracovať sa k zdroju nákazy je prakticky nemožné. "V tejto chvíli sa musíme sústrediť na opatrenia na zabránenie jej ďalšiemu šíreniu a likvidáciu ohnísk," podčiarkol Csicsai.



Veterinári za jediné efektívne riešenie podľa neho považujú zníženie koncentrácie zvierat, ktoré môžu podľahnúť nákaze, ich okamžitú eutanáziu nezávisle od toho, či majú klinické príznaky ochorenia.



Štátny tajomník súčasnú situáciu považuje za vážnu, ktorá si vzhľadom na pribúdanie ďalších ohnísk a efektivitu nariadených opatrení vyžaduje rozšírenie ochrannej zóny pravdepodobne na celý okres.



Csicsai zdôraznil, že situácia a predpokladaný priebeh nákazy AMO z epizootologického hľadiska sú jasné. "Nariadené opatrenia sú vykonávané v súlade s krízovým plánom pre predmetnú epizoociu, ale som presvedčený o tom, že ani agrorezort, ani vláda nemôže opomenúť osobné tragédie spojené so samotnou nákazou a nútenou likvidáciou ošípaných. Mnohí gazdovia prišli o svoju existenciu, ale výpadok v domácom rozpočte pocítia aj tí, ktorí chovali len pár kusov pre vlastnú potrebu," tvrdí štátny tajomník agrorezortu.



"Nezabúdajme na to, že hovoríme o regióne, v ktorom sa nežije ľahko. Som presvedčený o tom, že každého chovateľa musíme odškodniť. Obviňovať chovateľov z ilegálnej činnosti, lebo si nesplnili svoju povinnosť a svoje farmy nezaregistrovali, v tejto chvíli nepovažujem za správne. Uvedomme si, že prišli o svoje ošípané. Keď im teraz vyrubíme sankcie, dosiahneme len toľko, že úplne zanevrú na úrady a v snahe obísť pokuty ošípané zlikvidujú sami. V mrazničkách sa môže ocitnúť aj nakazené mäso, v ktorom vírus môže prežiť sedem až osem mesiacov," podčiarkol.



"Uskladnené mäso, teoreticky aj o niekoľko mesiacov neskôr, napríklad ako vianočný darček, sa môže ocitnúť aj o 100 kilometrov ďalej a my budeme čeliť ďalšiemu problému. Myslím si, že efektívne opatrenia na zastavenie a likvidáciu AMO musia byť prioritou pre celý rezort. Ak do niečoho máme investovať, tak to je práve zastavenie nákazy a odškodnenie všetkých. Teraz naozaj nie je čas na vojnu s drobnochovateľmi. Sankcie za nedodržanie zákonných povinností riešme, veď zákon musí platiť pre všetkých, ale až po zastavení šírenia nákazy a zabezpečení disciplíny a účinnej spolupráce chovateľov s úradmi," dodal štátny tajomník MPRV SR.