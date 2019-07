Csicsai: Zákaz vývozu dobytka do tretích krajín nespôsobí straty

Csicsai upozornil, že krajiny EÚ majú na zreteli blaho alebo dobrý stav zvierat nielen počas ich ustajňovania, ale aj počas prepravy do iných krajín EÚ alebo za hranice Únie.

Brusel 15. júla (TASR) - Zákaz dopravy chovných zvierat počas letných horúčav bol jednou z hlavných tém pondelňajších rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli. Pre TASR to potvrdil štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR Gabriel Csicsai (Most-Híd).



Csicsai upozornil, že krajiny EÚ majú na zreteli blaho alebo dobrý stav zvierat nielen počas ich ustajňovania, ale aj počas prepravy do iných krajín EÚ alebo za hranice Únie.



"Nielen Slovensko, ale myslím si, že aj celá Únia má problém v tom, že dokážeme odsledovať a zagarantovať kvalitu dobrého stavu zvierat len po hranice EÚ. Potom je to ťažšie, pričom najväčšie počty hovädzieho dobytka, či už dospelého alebo na ďalší odchov, idú do tretích krajín," opísal situáciu. Dodal, že najčastejšími destináciami pre hovädzí dobytok určený na porážku alebo ďalší odchov sú Turecko a krajiny severnej Afriky.



Pri prevoze dobytka na dlhšie trasy nastáva problém s tým, že mnohé autá nie sú dostatočne klimatizované a najmä pri teplotách nad 30 stupňov nedokážu zvieratám zabezpečiť dostatočný tepelný komfort, a zvieratá počas dlhých prevozov trpia.



Zdôraznil, že členské krajiny EÚ majú striktné podmienky, čo sa týka napájania alebo oddychu prevážaných zvierat, hoci ani európski kamionisti nie vždy tieto podmienky aj dodržiavajú.



"Oznámili sme Európskej komisii, že vzhľadom na skutočnosť, že tie transporty sú také, aké sú, Slovensko 27. júna pre vysoké teploty pozastavilo akýkoľvek vývoz hovädzieho dobytka mimo hraníc EÚ," vysvetlil Csicsai. Zároveň dodal, že preprava dobytka neprekračuje dobu štyroch až šesť hodín práve preto, že slovenská strana nevidí záruky zabezpečenia dobrého stavu zvierat pri dlhších transportoch.



Podľa jeho slov ekonomické dopady tohto rozhodnutia pre SR nie sú až také veľké, hoci Slováci vyvážajú až 80 percent potomstva dochovaného hovädzieho dobytka. Vysvetlenie spočíva v tom, že sa nachádzame v takzvanom retenčnom období, počas ktorého sa zvieratá, na ktoré sa požadujú dotácie, musia držať v poľnohospodárskych podnikoch. To znamená, že pozastavenie transportov na pár týždňov nepovedie k žiadnym ekonomickým stratám.



Csicsai zdôraznil, že cesta k tomu ako zabrániť nevhodnému prístupu tretích krajín k prevážaným zvieratám v letných horúčavách, tkvie v spoločnej iniciatíve a spolupráci členských krajín EÚ.



"To je riešenie, ktoré som aj ja navrhol. Že musí ísť o spoluprácu medzi Európskou komisiou, medzi veterinárnymi orgánmi všetkých členských štátov a nová koncepcia by mala byť v certifikácii dopravcov alebo firiem, ktoré nakupujú dobytok až po ustajnenie zvierat u zahraničného partnera. Aby sme mohli odsledovať celú prepravu od nakladania až po vyloženie," vysvetlil Csicsai. Dodal, že v praxi by právo na prevoz zvierat mali mať iba také subjekty, ktoré dokážu zagarantovať podmienky požadované EÚ.



Slovensko podľa jeho slov vyváža hlavne hovädzí dobytok - vyše 80 percent dopestovaných zvierat. Slováci nemajú veľkú tradíciu konzumácie hovädzieho mäsa, ktoré je aj drahšie na trhu, u prežúvavcov sú zvyknutí skôr na jahňatá alebo ovce. V prospech vývozu hovädzieho dobytka na Slovensku hovorí dostatok lúk a pasienkov. V súčasnosti je situácia taká, že kým počty hovädzieho dobytku určeného na mäso (vývoz) stúpajú, klesajú počty dojných kráv. Slovensko, ako upozornil Csicsai, má potenciál na dvojnásobný počet dojníc ako v súčasnosti.



