ČSOB za 1. štvrťrok vykázala zisk 21,2 milióna eur

Bratislava 17. mája (TASR) - ČSOB skupina ukončila 1. štvrťrok 2018 s neauditovaným konsolidovaným čistým ziskom na úrovni 21,2 milióna eur. Pozitívny medziročný vývoj zisku, i v prostredí pretrvávajúcich nízkych sadzieb, bol ovplyvnený aj vyšším objemom poskytnutého financovania a kontinuálnym rastom záujmu o investície.



Čisté úrokové výnosy medziročne poklesli o 2 %, z 51,6 milióna eur na 50,6 milióna eur. Pokračuje tak trend z minulého roka, ktorý je výsledkom trhového prostredia pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb. ČSOB skupina tento stav sčasti kompenzuje nárastom objemu poskytnutých úverov a nižšími nákladmi na financovanie.



Čisté výnosy z poplatkov a provízií dosiahli úroveň 16,1 milióna eur. Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 3 %, v najväčšej miere vplyvom investícií ČSOB do moderných technológií, informatizácie a plnenia regulatórnych požiadaviek.



Opravné položky a rezervy na finančné záruky medziročne poklesli o 5,5 milióna eur ako výsledok dobrej kondície úverového portfólia. ČSOB pristupuje k tvorbe opravných položiek a rezerv na finančné záruky konzervatívne a uplatňuje obozretnú úverovú politiku.



Úvery poskytnuté klientom skupiny zaznamenali medziročný nárast o 7 % a dosiahli výšku 6,7 miliardy eur. Pokračujúci záujem klientov o úvery na bývanie viedol k medziročnému nárastu ich objemu o 11,3 %. Zvýšil sa aj objem investičných úverov poskytnutých živnostníkom a malým podnikateľom, o 9,6 %, a to vďaka európskym podporným mechanizmom (tzv. Junckerov plán), ktoré robia tieto úvery dostupnejšie. Percentuálne najvýraznejší nárast dosiahli opäť spotrebné úvery, ktorých objem medziročne stúpol o 19,6 %.



Vklady a úvery prijaté od klientov stúpli z 5,6 miliardy eur na 6,3 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 11,9 %. Vklady fyzických osôb sa zvýšili predovšetkým vďaka rastúcemu objemu vkladov na bežných účtoch, medziročne o 12,2 %. Objem investovaných prostriedkov do podielových fondov sa zvýšil o 11,1 %. Potvrdzuje to pokračujúci trend záujmu fyzických osôb o investovanie a vyššie zhodnotenie svojich úspor.



