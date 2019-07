Cyprus podnikol právne kroky proti firmám, ktoré vŕtajú v jeho vodách

Nálezy plynu vo východnej časti Stredozemného mora v ostatných rokoch zvýšili napätie na rozdelenom ostrove a spory o prekrývajúce sa jurisdikcie medzi oboma krajinami.

Nikózia 2. júla (TASR) - Cyprus podnikol právne kroky proti trom spoločnostiam, ktoré robia prieskumné vrty na západe od ostrova, pretože zasahujú do jeho pobrežných vôd. Uviedol to vysoký predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí, ktorý odmietol zverejniť mená spoločností. Povedal len, že nie sú turecké.



Nálezy plynu vo východnej časti Stredozemného mora v ostatných rokoch zvýšili napätie na rozdelenom ostrove a spory o prekrývajúce sa jurisdikcie medzi oboma krajinami, ktoré nemajú diplomatické vzťahy.



Od mája kotví západne od Cypru turecká vrtná loď Fatih a ďalšie vrtné plavidlo Yavuz by malo byť už čoskoro umiestnené východne od ostrova.



"Už sme začali súdne konanie proti firmám spolupracujúcim s prieskumnou spoločnosťou Turkish Petroleum (TPAO)," uviedol predstaviteľ cyperského ministerstva zahraničných vecí. "Sme odhodlaní urobiť to isté s Yavuzom," dodal.



Cyperská vláda si nárokuje obe oblasti ako svoju výlučnú ekonomickú zónu, kde má právo skúmať ložiská uhľovodíkov. Turecko považuje oblasť na západ od Cypru za svoje pobrežné vody.