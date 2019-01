D. Kempf: Dobré časy pre nemeckú ekonomiku sa už skončili

Podľa Kempfa najväčšia európska ekonomika v roku 2019 pravdepodobne vzrastie o 1,5 %.

Berlín 17. januára (TASR) - Nemecká ekonomika má už "dobré časy" za sebou. Vyhlásil to prezident federácie nemeckého priemyslu Dieter Kempf, ktorý zároveň predpovedal domácemu hospodárstvu pomalší rast než pred niekoľkými rokmi.



Podľa Kempfa najväčšia európska ekonomika v roku 2019 pravdepodobne vzrastie o 1,5 %. To by bolo rovnaké tempo ako v minulom roku, ale menej ako expanzia hospodárstva o 2,2 %, ktorú Nemecko zaznamenalo v rokoch 2016 a 2017.



"Z ekonomického hľadiska sa najlepšie roky už skončili," povedal Kempf. A upozornil tiež, že prognóza tohoročného rastu o 1,5 % vychádza z predpokladu, že dôjde k tzv. riadenému brexitu. A nie k chaotickému odchodu Británie z Európskej únie bez dohody, ako sa mnohí obávajú po tom, ako ostrovný parlament tento týždeň zamietol návrh podmienok tzv. rozvodu, na ktorom sa s Bruselom dohodla premiérka Theresa Mayová. Neriadený brexit bez dohody by uštedril tvrdú ranu nemeckej ekonomike a spomalil jej rast.



"Ak dôjde k masívnemu prerušeniu obchodu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, potom v najlepšom možnom prípade dosiahneme rast o 1 %," domnieva sa.



Na záver pripomenul, že aj obchodné napätie medzi USA a Čínou by mohlo negatívne ovplyvniť nemecké hospodárstvo.