D. Trump chce zvýšiť tlak na Čínu odstúpením od poštovej dohody

New York 17. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump našiel nový spôsob, ako v obchodnom spore zvýšiť tlak na Čínu. Na radu svojho ekonomického poradcu Petra Navarra odstúpi od 144 rokov starej poštovej dohody, ktorá sa týka 192 krajín a umožňuje čínskym firmám lacno posielať malé balíky americkým spotrebiteľom.



Dohoda, ktorá pôvodne vznikla v roku 1874 a zahŕňa 192 štátov, bola v roku 1969 tak upravená, aby chudobné a rozvojové krajiny vrátane Číny mali výrazné výhody v porovnaní s bohatými štátmi v Európe a Severnej Amerike. To však spôsobilo aj to, že trh v USA zaplavili lacné čínske výrobky.



Trump by mal opatrenie, ktoré je súčasťou jeho stratégie boja proti neférovým obchodným praktikám Číny, oznámiť v stredu.



Americkí predstavitelia uviedli, že Trumpova administratíva požadovala revíziu dohody už v septembri, ale ostatné krajiny to odmietli. Americké ministerstvo zahraničných vecí doručí oznámenie Svetovej poštovej únii (Universal Postal Union, UPU) vo Švajčiarsku, uviedla hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabeeová Sandersová.



Podľa pravidiel únie vystúpenie nejakej krajiny trvá rok, počas ktorého je možné vyrokovať nové sadzby. Zdroje blízke americkej vláde však uviedli, že poštové sadzby sa nezmenia prinajmenšom najbližších šesť mesiacov a že USA by radšej zostali členmi systému únie.