D. Trump pohrozil Bruselu zavedením dane na autá z EÚ

Washington 4. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump pohrozil Európskej únii, že v prípade zvýšenia ciel na produkty amerických firiem uvalí na autá z EÚ daň.



"Ak EÚ mieni ešte viac zvýšiť už aj tak vysoké clá a bariéry pre americké spoločnosti, ktoré na jej území pôsobia, my jednoducho zavedieme daň na ich autá, ktoré sa valia do USA," uviedol Trump na Twitteri.



Zároveň sa posťažoval na "ročný obchodný deficit USA vo výške 800 miliárd USD (649,77 miliardy eur)," za ktorým vidí "mimoriadne hlúpe" obchodné dohody a obchodnú politiku Spojených štátov. Zopakujúc slová z obdobia prezidentskej kampane v roku 2016 Trump uviedol, že obchodné dohody presúvajú pracovné miesta a bohatstvo z USA do iných krajín, ktoré sa Američanom iba smejú. "To už stačilo," dodal.



Podľa amerického denníka Washington Post hlavným cieľom Trumpových útokov je Nemecko, keďže sú to práve nemecké automobilky, ktoré vo veľkom vyvážajú do USA. Podľa Zväzu nemeckého automobilového priemyslu (VDA) sa v roku 2017 na americkom trhu predalo okolo 1,35 milióna áut. Oproti roku 2016 to znamená rast o 1 %. Samotné USA mali v danom roku v oblasti automobilov a komponentov s Nemeckom deficit vo výške 22,3 miliardy USD.