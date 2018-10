D. Trump varoval Čínu, že prijme ďalšie opatrenia

Trump obviňuje Peking z neférových obchodných praktík vrátane núteného transferu technológií a krádeže duševného vlastníctva.

Washington 11. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok varoval Čínu, že môže ešte urobiť oveľa viac, aby poškodil jej ekonomiku.



Ako ukázali posledné údaje z konca septembra, produkcia čínskeho výrobného sektora sa znížila, čo môže signalizovať, že clá začínajú mať negatívny vplyv na ekonomiku.



"Ich ekonomika sa výrazne spomalila a môžem urobiť ešte oveľa viac, ak to budem chcieť urobiť," povedal Trump v rozhovore pre Fox News. "Nechcem to urobiť, ale musia prísť k rokovaciemu stolu."



Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching budú mať príležitosť diskutovať koncom novembra počas samitu lídrov skupiny G20 v Buenos Aires. Biely dom sa podľa Wall Street Journalu (WSJ) snaží o to, aby sa stretnutie uskutočnilo. Minister financií Steven Mnuchin a hlavný poradca Bieleho domu pre ekonomické záležitosti Larry Kudlow chcú zmierniť napätie v obchodnom konflikte medzi Washingtonom a Pekingom, tvrdí WSJ.