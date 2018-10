D. Trump: Zatiaľ je priskoro na rokovania s Čínou o obchode

V prejave, v ktorom sa zameral najmä na dohodu s Mexikom a najnovšie s Kanadou, poukázal na úspešnosť svojej colnej politiky, ktorá prinútila obchodných partnerov USA začať s Washingtonom rokovať.

Washington 1. októbra (TASR) - Pre Washington je zatiaľ "príliš skoro" rokovať s Pekingom o obchode, uviedol v pondelok americký prezident Donald Trump. Clá uvalené na čínsky tovar totiž podľa neho ešte nevytvorili na Peking dostatočný tlak, aby bol za rokovacím stolom pripravený na ústupky.



V prejave, v ktorom sa zameral najmä na dohodu s Mexikom a najnovšie s Kanadou, poukázal na úspešnosť svojej colnej politiky, ktorá prinútila obchodných partnerov USA začať s Washingtonom rokovať. V prípade Pekingu bude podľa neho potrebné ešte počkať. Urýchľovanie rokovaní by totiž neviedlo k dohode, ktorá bude pre Američanov výhodná.



Americká administratíva do dnešných dní uvalila dovozné clá na čínsky tovar celkovo za 250 miliárd USD (215,41 miliardy eur). Urobila tak v troch kolách, pričom najtvrdší krok prišiel pred týždňom, keď do platnosti vstúpili dovozné clá na tovar za 200 miliárd USD. Trump sa pritom vyhráža clami na ďalší tovar za 267 miliárd USD, čo by znamenalo, že dovozné clá uvalia USA prakticky na všetok čínsky tovar smerujúci na ich trh.



(1 EUR = 1,1606 USD)