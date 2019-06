D. Trump zostril tón aj voči Indii, požaduje zrušiť nové dovozné clá

India zaviedla zvýšené dovozné clá takmer na 30 amerických produktov po tom, ako Spojené štáty zrušili určité obchodné výhody, ktoré voči Indii dovtedy uplatňovali.

Washington/Naí Dillí 27. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump ostro zareagoval na odvetné clá Indie na americké produkty a vyzval indickú vládu, aby "neakceptovateľné clá zrušila". Trumpova reakcia naznačuje, že po Číne, Mexiku, Kanade, Európskej únii a ďalších krajinách sa jeho vzťahy zhoršujú aj s Naí Dillí.



Washington začiatkom júna ukončil platnosť Všeobecného systému preferencií (GSP) pre Indiu. GSP umožňoval krajine dodávať do USA tovar nezaťažený clami, prípadne len minimálnymi. V prípade Indie spadal pod GSP tovar približne za 6 miliárd USD (5,28 miliardy eur).



India zareagovala novými dovoznými clami zhruba na 30 výrobkov zo Spojených štátov, ktoré do platnosti vstúpili 16. júna. Okrem ciel je však Washington nespokojný aj s rozhodnutím Naí Dillí sprísniť pravidlá v oblasti elektronického obchodu. To komplikuje život americkým firmám pôsobiacim na indickom trhu.



Trump na Twitteri napísal, že sa veľmi teší na rozhovor s (indickým) premiérom (Naréndrom) Módím, ktorému bude môcť povedať, že po rokoch vysokých ciel na americké produkty ich India teraz zvýšila ešte viac. "To je neakceptovateľné a clá sa musia zrušiť!" dodal. Americký prezident by sa s indickým premiérom mal stretnúť počas samitu lídrov štátov skupiny G20 v japonskej Osake.



(1 EUR = 1,1362 USD)