Daimler potrebuje znížiť náklady, aby mal na investície

Berlín 22. mája (TASR) - Nemecká automobilka Daimler má za sebou mierny začiatok roka. Odchádzajúci riaditeľ Dieter Zetsche preto tlačí na zníženie nákladov, aby mal výrobca luxusných vozidiel financie na veľké investície do elektrických a autonómnych modelov.



„Všetko sa skúma: fixné a variabilné náklady, materiálové a personálne náklady, investičné projekty, vertikálna integrácia a sortiment výrobkov,“ povedal v stredu pred valným zhromaždením spoločnosti Daimler v Berlíne.



Zetscheho na poste vystrieda Ola Källenius, 49-ročný Švéd, v súčasnosti vedúci výskumu. Doterajší riaditeľ pôsobil vo funkcii 13 rokov. Previedol automobilku cez "rozvod" s Chryslerom, finančnú krízu v roku 2008 a prežil aj škandál "dieselgate".



"Nemôžeme byť spokojní so súčasnou úrovňou ziskovosti," upozornil Zetsche, ktorý plánuje prevziať kreslo v dozornej rade na dva roky.



Okrem "vonkajších faktorov", ako je spomalenie globálneho automobilového trhu, prechádza automobilka transformáciou, čo si vyžaduje väčšie financie.



Investície potrebné na elektrifikáciu automobilov, ktorá je kľúčová na splnenie prísnych európskych predpisov o emisiách oxidu uhličitého v nasledujúcich rokoch, vyjdú skupinu draho.



Výrobca modelov Mercedes-Benz oznámil sporiaci program. Podrobnosti by mali byť prezentované v nasledujúcich mesiacoch. Akcionári budú hlasovať v stredu o reorganizácii skupiny na holdingovú spoločnosť, ktorá bude mať tri samostatné subjekty.