Daimler zaznamenal v 2. kvartáli stratu 1,2 miliardy eur

Stuttgart 24. júla (TASR) - Slabý globálny predaj a náklady v súvislosti s dieselovým škandálom rovnako ako na výmenu airbagov Takata stiahli nemecký koncern Daimler v 2. kvartáli do červených čísel. Bola to prvá strata za takmer desať rokov.



Čistá strata koncernu za tri mesiace od apríla do konca júna dosiahla 1,2 miliardy eur. Prevádzková strata (pred úrokmi a zdanením) dosiahla 1,56 miliardy eur po zisku 2,6 miliardy eur v rovnakom období vlani. Hlavným dôvodom negatívneho vývoja boli jednorazové náklady vo výške 4,2 miliardy eur.



Daimler, ktorý vyrába napríklad autá značky Mercedes-Benz, už približne pred dvomi týždňami oznámil, že výsledky za 2. štvrťrok budú podstatne horšie, než sa očakávalo, a zároveň zhoršil celoročné vyhliadky.



Tržby v 2. kvartáli medziročne vzrástli o 5 % na 42,7 miliardy eur. Predaj osobných áut klesol o 3 %.