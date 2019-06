Daimler zhoršil vyhliadky zisku na tento rok

Spoločnosť v nedeľu informovala, že tohtoročný zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) by sa mal pohybovať približne na úrovni minulého roka.

Frankfurt nad Mohanom 24. júna (TASR) - Nemecká automobilka Daimler zhoršila odhad zisku na tento rok. Ako dôvod uviedla zvýšenie rezerv na krytie nákladov súvisiacich s kauzou naftových vozidiel.



Spoločnosť v nedeľu (23. 6.) informovala, že tohtoročný zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) by sa mal pohybovať "približne na úrovni" minulého roka. To znamená zhruba na úrovni 11,1 miliardy eur. Firma pôvodne očakávala tento rok mierny rast zisku.



Za 2. kvartál tohto roka počíta spoločnosť s nákladmi ohľadne právnych sporov a krokov vlády v dôsledku emisnej kauzy "v hornej hranici trojcifernej sumy v miliónoch eur". To sa odrazí na celoročnom zisku EBIT.



Automobilka Daimler by mala zverejniť výsledky za 2. kvartál 24. júla. Budú to prvé kvartálne výsledky pod vedením nového generálneho riaditeľa Olu Kalleniusa, ktorý vo funkcii vystriedal Dietera Zetscheho.