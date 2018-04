Ďalší odborári žiadajú úpravu platov vo verejnej správe

Podľa zväzu by mala nová právna úprava predstavovať skutočnú reformu v oblasti odmeňovania týchto zamestnancov.

Bratislava 11. apríla (TASR) - Vláda by sa mala seriózne začať zaoberať odmeňovaním zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Vládny kabinet Petra Pellegriniho k tomu vyzýva Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry. Minulý týždeň na túto problematiku upozornila aj Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.



Podľa zväzu by mala nová právna úprava predstavovať skutočnú reformu v oblasti odmeňovania týchto zamestnancov. "Žiadame vládu, aby predložila návrh zmeny úpravy stupníc platových taríf, aby naďalej nedochádzalo k neadekvátnemu odmeňovaniu zamestnancov najmä v tých prípadoch, kedy platové tarify nedosahujú úroveň minimálnej mzdy," vyzýva vládu zväz.



Vládu tiež žiada, aby bola prijatá taká úprava pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, ktorá odstráni ich narastajúcu diskrimináciu vo vzťahu k štátnym zamestnancom, a to najmä v súvislosti s prijatím nového zákona o štátnej službe. "Upozorňujeme, že opakovanými a nesystémovými zásahmi sa znižuje atraktivita zamestnania vo verejnej správe. Podporujeme opatrenia, ktorých cieľom je udržanie alebo vytváranie nových pracovných miest," upozornil zväz.



Zároveň zväz podporuje zachovanie princípov kolektívneho vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa, ako aj o podnikových kolektívnych zmluvách, nakoľko je to základný nástroj činnosti odborov. "Budeme aktívne ovplyvňovať proces prípravy a vyjednávania kolektívnych zmlúv," avizoval zväz.



Vládu k prijatiu úpravy tabuľkových platov minulý týždeň vyzvala aj KOZ SR. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v reakcii na kritiku odborov prisľúbil, že jeho kabinet predloží odborárom návrh do niekoľkých dní. "Nemôžeme vytvárať tlak na rast miezd len v súkromnom sektore a štát ako taký na úpravu platov svojich štátnych alebo verejných zamestnancov nepomýšľa. Ak chce štát poskytovať kvalitné služby, musí byť schopný zamestnávať kvalitných ľudí. Ak budú tarifné tabuľky, ktoré dnes už nespĺňajú zákonnú povinnosť minimálnej mzdy a musí sa doplácať, preto vláda má pripravený tento návrh," skonštatoval Pellegrini.