Ďalšie lety Ryanairu z Bratislavy sú plánované podľa letového poriadku

Letecká spoločnosť Ryanair zrušila v piatok celkovo 250 letov.

Bratislava 28. septembra (TASR) - Okrem piatkového zrušeného príletu z Bruselu a následného odletu do tejto destinácie sú ostatné lety dopravcu Ryanair z Bratislavy uskutočňované alebo plánované podľa letového poriadku. Ide o lety do Londýna, Barcelony, Madridu, Leeds-Bradfordu, na Malagu, Korfu, a tiež do Milána-Bergama, Nišu, Solúna, Manchestru, Eindhovenu a rovnako aj naopak z týchto miest.



Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. "Odlet do Dublinu má omeškanie z operatívnych dôvodov, prílet z Ríma-Ciampino je omeškaný dva a pol hodiny," priblížila Ševčíková.



Čo sa týka zrušeného piatkového letu do Bruselu, Ryanair už skôr ponúkol cestujúcim možnosť bezplatnej prerezervácie letu na iný deň. Spoločnosť to odôvodnila možnosťou štrajku a snahou minimalizovať nepríjemnosti, ktoré by to cestujúcim mohlo priniesť.



Podobný postup zvolil dopravca aj pri lete do holandského Eindhovenu. Ten je plánovaný podľa letového poriadku z Bratislavy o 18.10 h.



Letecká spoločnosť Ryanair zrušila v piatok celkovo 250 letov. Dôvodom je štrajk palubného personálu v Belgicku, Holandsku, Portugalsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku, a tiež pilotov v Nemecku.