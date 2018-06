Danko: Je vôľa vyhlásiť voči dlžníkom SP generálny pardon

Andrejovi Dankovi sa nepáči, že dlhy pre SP vymáhajú súkromní exekútori.

Bratislava 19. júna (TASR) - Vláda SR má vôľu vykonať voči dlžníkom Sociálnej poisťovne (SP) generálny pardon. Na pôde Národnej rady SR to deklaroval šéf koaličnej SNS a predseda parlamentu Andrej Danko počas rozpravy k návrhu exekučnej amnestie, s ktorou opäť prichádza hnutie Sme rodina.



"Musíme to zanalyzovať, premyslieť etapy odpustenia dlhov. Asi by sme mali v prvom rade odpustiť tým, ktorí majú dlh z nevedomosti, napr. odišli za prácou do zahraničia a nevedeli, že majú nejaké povinnosti voči SP. Poďme krok po kroku, zamerajme sa na Sociálnu poisťovňu," apeloval.



Dankovi sa zároveň nepáči, že dlhy pre SP vymáhajú súkromní exekútori. "Systém je zlý, štát by si mal pohľadávky vymáhať sám a nie súkromnými exekútormi, ktorý si z toho urobili mega biznis," povedal.



Na margo návrhu Sme rodina poznamenal, že téma je to dobrá. "Tento návrh však nie je možné podporiť, nedá sa to totiž obsiahnuť návrhom zákona v rozsahu jednej strany. Tento zákon je nevykonateľný, nie je možné ho schváliť, ani podporiť," povedal. Danko však avizoval, že na jeseň chce koalícia inštitúciu po inštitúcii s touto problematikou konfrontovať. "Sú to ale zložité procesy. Vôľa je, len nie je možné túto kopu problémov a spleť vzťahov takto vyriešiť. Ale urobím všetko pre to, aby sme našli riešenie," dodal.



Peter Pčolinský (Sme rodina) pripustil, že ich návrh po odbornej stránke možno nie je dokonalý. "Ale som rád, že ste sa k tomu vyjadrili. Poďme to už ale riešiť, ľudia sú stále v ťažšej a ťažšej situácii," apeloval.



Milan Krajniak (Sme rodina) považuje za podstatné, že sa problém začne riešiť. "V poriadku, poďme po jednotlivých inštitúciách. Ale urobme to skôr, ako tie domácnosti nám začnú padať do dlhovej pasce, potom už bude neskoro tým ľuďom pomáhať," uzavrel.



Sme rodina presadzuje, aby po zaplatení dlhu boli občanovi odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky by podal návrh na zastavenie exekúcie. Zákon o exekučnej amnestii má tiež stanoviť výšku pohľadávky občana SR voči správcovi pohľadávky nepresahujúcu 10.000 eur bez príslušenstva.



"Cieľom návrhu zákona je vytvoriť podmienky na upustenie od vymáhania pohľadávok štátu voči občanom SR, ktoré vznikli od 1. januára 1993 do 30. septembra 2018 za podmienky, že občan SR uhradí svoj dlh voči správcovi pohľadávky do 31. decembra 2018. Po zaplatení dlhu mu budú odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky podá návrh na zastavenie exekúcie," vysvetľujú predkladatelia.



Poslanci poukazujú, že podľa štatistík ministerstva spravodlivosti prebiehajú na Slovensku v súčasnosti tri milióny exekúcií. Predložený zákon má umožniť skupine približne 540.000 občanov SR splatiť svoj dlh voči správcovi pohľadávky a zastaviť exekúciu.