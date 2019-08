Daňové praktiky austrálskych firiem oberajú africké štáty o stámilióny

Austrálske ťažobné firmy patria medzi najväčšie na svete. Veľký počet projektov v oblasti ťažby ropy, plynu, medi či zlata realizujú práve v Afrike a okrem nich aj v Ázii, Južnej Amerike a Karibiku.

Canberra 3. augusta (TASR) - Odhaduje sa, že austrálske spoločnosti ťažiace v Afrike odlejú ročne do daňových rajov zisky, ktoré by chudobným africkým štátom priniesli na daniach stovky miliónov dolárov. Ukázala to tento týždeň zverejnená správa austrálskych pobočiek mimovládnych organizácií Oxfam, The Uniting Church a Tax Justice Network.



Podľa správy len za jeden rok, konkrétne 2015, odliali ťažobné spoločnosti do daňových rajov zisky v objeme 1,1 miliardy USD (990,46 milióna eur). Pre africké krajiny by to znamenalo príjmy na daniach na úrovni približne 289 miliónov USD. To je zhruba sedemnásobok nákladov spojených s národnými programami na kontrolu malárie v deviatich najchudobnejších subsaharských krajinách, uviedli organizácie v správe nazvanej "Zakopaný poklad".



"To sú životne dôležité príjmy, ktoré by sa dali použiť na školy, nemocnice a pomohli by tak ľuďom riešiť chudobu a extrémnu nerovnosť," uvádza sa v správe. Organizácie netvrdia, že ťažobné koncerny sa dopúšťajú nelegálnych aktivít, vyzvali ich však, aby v afrických krajinách platili na daniach "spravodlivý podiel".



Správa zároveň dodáva, že väčšina austrálskych ťažobných spoločností "nezverejňuje daňové informácie v dostatočnej miere" a je nevyhnutné, aby sa v tejto oblasti stanovila povinná transparentnosť s cieľom zistiť, koľko a kde firmy platia.



Austrálske ťažobné firmy patria medzi najväčšie na svete. Veľký počet projektov v oblasti ťažby ropy, plynu, medi či zlata realizujú práve v Afrike a okrem nich aj v Ázii, Južnej Amerike a Karibiku.



"Austrália je v ťažobnom sektore svetovou veľmocou, čo sa však týka zákonov v oblasti daňovej transparentnosti, v tom za ostatnými štátmi zaostáva," povedala šéfka austrálskej pobočky organizácie Oxfam Helen Szokeová. Ako dodala, ťažobné koncerny tak stále nie sú nútené zverejňovať, koľko zaplatia na daniach v jednotlivých krajinách a z jednotlivých projektov.



