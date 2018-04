Daňové úrady prijali vyše 730.000 daňových priznaní

Úspech aj tento rok zaznamenali mobilné kancelárie, ktoré využilo viac ako 1700 daňovníkov.

Bratislava 4. apríla (TASR) - Finančná správa (FS) SR postupne spracováva odovzdané daňové priznania (DP) k dani z príjmov za rok 2017. Desiatky tisíc DP prišli na daňové úrady počas posledného dňa na podanie daňového priznania v riadnom termíne - elektronicky aj v papierovej forme.



Úspech aj tento rok zaznamenali mobilné kancelárie, ktoré využilo viac ako 1700 daňovníkov. FS ešte čaká na poštové zásielky, čísla preto nie sú definitívne. K polnoci 3. apríla evidovala takmer 80 % z celkového očakávaného počtu DP. Predstavuje to vyše 730.000 DP.



Ako informovala TASR hovorkyňa FS Ivana Skokanová, najviac DP doručili podľa informácií z daňových úradov osobne na daňové úrady klienti ešte pred Veľkou nocou počas stredy a štvrtka (28. a 29. 3.). Najviac daňových priznaní podali daňovníci elektronicky 28.3. – viac ako 16.000.



Utorok (3.4.) bol najvyťaženejším dňom pre call centrum FS. To bolo k dispozícii klientom až do polnoci a za celý deň vybavili jeho pracovníci 1739 mailových dopytov a 1776 hovorov.



V počte odkladov DP očakáva FS rekordné čísla. Zatiaľ ich eviduje viac ako 140.000. V minulom roku ich bolo ku koncu riadneho termínu na podanie DP doručených 93.000. Zvýšil sa aj počet elektronických podaní – kým v roku 2017 bolo elektronicky podaných DP v riadnom termíne 167.372, v roku 2018 (za zdaňovacie obdobie roku 2017) prišlo do polnoci 3.4., teda v riadnom termíne, FS 216.730 elektronických podaní DP.



Celkovo má FS zatiaľ takmer 80 % DP v porovnaní s celkovým očakávaným počtom vychádzajúcim z minulého roka. Doručenie ďalších očakáva v najbližších dňoch, a to prostredníctvom poštových zásielok.