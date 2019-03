DAŇOVÍ PORADCOVIA: Zákonu o dani z príjmov chýba dostatočná diskusia

Slovenská komora daňových poradcov ako príklad dôkladnej diskusie potrebnej na nový zákon o dani z príjmov uviedla Českú republiku.

Bratislava 7. marca (TASR) – Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) trvá na tom, že v procese tvorby úplne nového zákona o dani z príjmov chýba dostatočná odborná celospoločenská diskusia. Účinnosť zákona od 1. januára 2020 naďalej vníma ako nereálnu.



Komora upozornila, že napriek blížiacej sa účinnosti zákona nie sú ešte známe jeho ciele a chýba aj verejná diskusia s odborníkmi či akademikmi. Ministerstvo financií (MF) SR reagovalo s tým, že do prípravy zapojilo všetky relevantné subjekty, pričom cieľ právnej normy uviedlo ešte v decembri minulého roka v predbežnej informácii k zákonu. Komora teda podľa rezortu "zavádza a klame".



"Mrzí nás, že ministerstvo financií kriticky vníma snahu odbornej verejnosti, aby výrazné zásahy do podnikateľského prostredia sprevádzala tomu zodpovedajúca diskusia," poznamenala viceprezidentka SKDP Miriam Galandová. Predbežná informácia zverejnená ministerstvom v decembri minulého roka podľa nej hovorí o novele zákona, nie o "úplne novom" zákone.



Ako zdôraznila Galandová, MF nezverejnilo svoju predstavu ani koncepciu nového zákona, preto je zložité predkladať relevantné návrhy. "K dispozícii je iba párstranová analýza, týkajúca sa opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorá obsahuje len zopár opatrení," podotkla s tým, že to nenaznačuje potrebu nového zákona.



SKDP ako príklad dôkladnej diskusie potrebnej na nový zákon o dani z príjmov uviedla Českú republiku. "Podobný proces v ČR pri tvorbe zákona nie je zavŕšený ani po dvoch rokoch, ich analýza obsahuje 119 strán a verejnosť je dôsledne oboznámená so zámerom predkladateľa a mala možnosť sa k nemu vyjadrovať vo viacerých kolách," doplnila Galandová.