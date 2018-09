Daňovníkom finančnej správy pomáha chatbotová aplikácia Taxana

Finančná správa je prvá štátna inštitúcia, ktorá spúšťa automatizovaný chat so svojimi klientmi.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Finančná správa (FS) vo štvrtok spustila v rámci proklientskych opatrení FS chatbot. Chatbotová aplikácia bude slúžiť na zabezpečenie automatizovanej komunikácie medzi občanmi a FS, a to prostredníctvom portálu FS, ako aj na Facebooku. Daňovníkom bude teda okrem pracovníkov call centra FS radiť aj Taxana.



Finančná správa je prvá štátna inštitúcia, ktorá spúšťa automatizovaný chat so svojimi klientmi. Každý daňovník, ktorý bude potrebovať poradiť, tak bude môcť využívať nielen služby call centra finančnej správy, ale rovnako aj automatizovaný chat, informovala hovorkyňa FS Ivana Skokanová. Chatbot dostal meno Taxana. Vybrali ho zamestnanci FS ako slovnú hračku anglického slova "tax", čo v slovenskom jazyku znamená "daň".



Taxana funguje na princípe vyskakovacieho okna v prostredí portálu FS, dostupná je aj na facebookovej fanúšikovskej stránke finančnej správy. Priamou identifikáciou dopytu alebo postupnými otázkami, ktoré kladie daňovníkovi, sa spoločne prepracujú k téme, ktorá občana zaujíma. Z úvodnej správy od používateľa identifikuje kategórie alebo aj podkategórie témy. Identifikácia prebieha na základe vydefinovaných kľúčových výrazov, prípadne ich kombinácií.



V prvej fáze bude radiť v daňovej oblasti vo vybraných jednoduchších odborných témach, konkrétne v oblasti dane z pridanej hodnoty, závislej činnosti, príjmu fyzických osôb či právnických osôb, elektronickej komunikácie s finančnou správou a v oblasti elektronických registračných pokladníc. Po vyhodnotení úspešnosti projektu chce FS rozšíriť automatizovaný chatbot aj na ostatné daňové a colné témy.



Chatbot je počítačový program, ktorý napodobňuje rozhovor s človekom. Poskytuje pohodlný a interaktívny spôsob, ako sa spojiť so zákazníkmi online a dať im podobný zážitok, aký majú z konverzácie so živým operátorom kedykoľvek počas dňa. Je to robot, ktorý komunikuje s užívateľmi, a je schopný viesť rôzne komunikácie s tisíckami užívateľov v jednej sekunde. Finančná správa pracovala na príprave aplikácie niekoľko mesiacov.



Súčasný chatbot FS slúži aj na zbieranie dopytov od užívateľov, čím vytvára podklady pre strojové učenie sa pomocou umelej inteligencie. Cieľom finančnej správy je na základe zozbieraného množstva dopytov vytvoriť chatbot s použitím umelej inteligencie. Na prípravu takejto komplexnej databázy je nevyhnutných aspoň 30.000 individuálnych dopytov tak, aby chatbot poznal všetky možné varianty otázok občanov.