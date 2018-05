Delegáti Slovenského živnostenského zväzu rokovali o podnikaní

Prezident SŽZ Stanislav Čižmárik upozornil na potrebu zachovať požiadavky na vysokú odbornú spôsobilosť živnostníkov podnikajúcich v remeselných prácach a osobných službách.

Bratislava 11. mája (TASR) - Súčasnou legislatívou upravujúcou živnostenské podnikanie, celkovým stavom podnikateľského prostredia a možnosťami jeho zlepšenia zaoberali sa delegáti Snemu Slovenského živnostenského zväzu (SZŽ)v piatok v Bratislave.



Prezident SŽZ Stanislav Čižmárik upozornil na potrebu zachovať požiadavky na vysokú odbornú spôsobilosť živnostníkov podnikajúcich v remeselných prácach a osobných službách. Zdôraznil, že hlavnou snahou SŽZ je zlepšovať podnikateľské prostredie pre živnostníkov a malých podnikateľov.



"Chceme, aby sa vytvárali vyvážené podmienky aj pre budovanie odborných vzdelávacích centier, kde by sa dala využiť aj odborná zdatnosť našich remeselných cechov a združení. Tieto odborné vzdelávacie centrá sú dôležité aj preto, že často vybavenie tohto zariadenia, napríklad pre klampiarov či strechárov, je finančne náročnejšie ako pri iných remeslách. Spoločnosť však potrebuje všetky remeslá a preto by mala vytvoriť na všetkých stupňoch také podmienky, aby remeslá mali podmienky, ktoré povedú k ich rozkvetu a nie úpadku," zdôraznil Čižmárik.



Podľa jeho slov nie je celkom v poriadku, ak maliarske remeslo nie je zaradené medzi remeselnými živnosťami. Je to voľná živnosť, a v praxi sa naozaj prejavujú negatívne vplyvy na kvalitu vykonávaných prác.



SŽZ má rovnako ambíciu zaviesť nový spôsob preukazovania odbornej spôsobilosti pre založenie živnosti na realitnú činnosť. Živnostenský zákon pre vydanie tejto viazanej živnosti od budúcich podnikateľov požaduje, aby preukázali aj odbornú spôsobilosť vysokoškolským vzdelaním alebo praxou. Nad rámec tohto súčasného stavu požadujeme možnosť preukázať odbornú spôsobilosť formou zloženia špecializovanej odbornej skúšky.



Delegáti schválili hlavné zámery SŽZ pre ďalšie skvalitňovanie podmienok podnikania pre živnostníkov a malých podnikateľov, remeselníkov. Okrem iného navrhujú, aby sa zmenilo neobmedzené ručenie pre fyzické osoby podnikateľov na ručenie obmedzené na 3000 eur, teda obdobne ako obmedzené ručenie obchodných spoločností. Odporúčajú taktiež zaviesť inštitút tzv. príležitostnej práce v stavebníctve, čo vytvorí podmienky pre nasadenie zvýšeného počtu pracovníkov v období stavebnej sezóny. Inštitút má umožniť odpracovať po dobu 8 mesiacov vyšší pracovný úväzok, ako je obvyklý, napríklad 1600 hodín práce ročne, 50 hodín práce týždenne.



Delegáti sa zhodli, že pre vyvážené podnikateľské prostredie je ďalej potrebné odstrániť neúmerný tlak na najnižšiu cenu a zaviesť kritériá kvality vykonávaných prác a serióznosti firmy do všetkých druhov obstarávaní.