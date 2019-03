Dell Technologies vykázal v uplynulom 4. kvartáli stratu

Dell, jeden z najväčších hráčov na trhu s počítačmi (PC), teraz očakáva, že jeho celoročné príjmy budú lepšie ako odhady vďaka zvýšenému dopytu po serveroch a sieťových zariadeniach.

Round Rock 1. marca (TASR) - Americký koncern Dell Technologies vykázal v 4. kvartáli finančného roka 2018/19 čistú stratu. Jeho tržby však prekonali odhady analytikov. Je to prvá správa o hospodárení koncernu od návratu na burzu.



Za tri mesiace do 1. februára 2019 však Dell takmer strojnásobil svoju stratu na 299 miliónov USD (261,91 milióna eur). Jeho prevádzkové náklady pritom v sledovanom období vzrástli o 13,7 % na 6,78 miliardy USD.



Tržby divízie Infrastructure Solutions Group, ktorá dodáva servery a sieťové zariadenia, sa v 4. štvrťroku zvýšili o 10 % na 9,9 miliardy USD. A tržby z predaja počítačov, notebookov a tabletov, teda v tzv. segmente klientskych riešení, stúpli o 4 % na 10,9 miliardy USD.



Dell teraz očakáva za celý rok tržby v pásme 93 až 96 miliárd USD. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, predpovedajú Dell tržby v priemere 94,11 miliardy USD.



Upravený zisk, bez jednorazových položiek, a po prepočítaní na akciu by podľa odhadov koncernu mal dosiahnuť 6,05 až 6,70 USD, zatiaľ čo analytici počítajú so ziskom 6,81 USD/akcia.



(1 EUR = 1,1416 USD)