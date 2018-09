Deň železnice pripomenul 170.výročie železnice na Slovensku

Prvý parostrojný vlak vstúpil na územie Slovenska 20. augusta 1848 na trati Marchegg – Devínska Nová Ves – Bratislava.

Vrútky/Martin 29. septembra (TASR) – Spropagovať železničnú dopravu a pripomenúť 170. výročie železnice na Slovensku bolo cieľom Dňa železnice, ktorý v sobotu pripravili Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v rušňovom depe Vrútky a v Areáli SIM v Martine-Priekope.



Podľa generálneho riaditeľa ŽSR Martina Erdössyho prešla železnica na Slovensku modernizáciou a elektrifikovaných je 44 percent tratí. "Infraštruktúru máme historicky veľmi dobre vybudovanú. Sme ôsma krajina v Európe, čo sa týka hustoty železničných tratí na kilometer štvorcový. Ten stav je adekvátny tomu, čo sme do toho v posledných rokoch investovali. Na druhej strane je ale absolútne bezpečný. Bohužiaľ, musím priznať, že keby v posledných rokoch nebola železnica podfinancovaná, mohli sme byť podstatne modernejší," povedal Erdössy.



Prvý parostrojný vlak vstúpil na územie Slovenska 20. augusta 1848 na trati Marchegg – Devínska Nová Ves – Bratislava. "Železničná sieť, ako ju poznáme dnes, sa prestala rozvíjať v 60. rokoch 20. storočia, kedy sa prerábali alebo vytvárali ešte posledné spojky a posledné úseky železníc. Odvtedy to už len stagnovalo, alebo skôr to v poslednej dobe ubúda," podotkol riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky v Bratislave Michal Tunega.



Pripomenul, že prvé úvahy o konských železniciach na Slovensku začali už na konci 30. rokov 19. storočia. "Na začiatku 40. rokov 19. storočia vznikol prvý úsek konskej železnice z Bratislavy po Trnavu, a potom bola predĺžená do Serede. A 20. august 1848 bol zlomový v tom, že na Slovensko prišiel prvý parný vlak. Čiže, dátum naozajstného začiatku železnice na Slovensku," doplnil Tunega.



Najstarší prevádzkyschopný rušeň zo zbierok múzea je podľa neho parný rušeň 310.433 z roku 1896, ktorého opravu dokončili tento rok a je odstavený v Bratislave. "Minimálne európskym unikátom je ozubnicová železnica Tisovec – Pohronská Polhora, kde už niekoľko rokov prevádzkujeme historické parné vlaky. Telgártska slučka na trati medzi Červenou skalou a Margecanmi je možno skôr stavebný unikát. A potom máme v zbierkach nášho múzea unikáty, ktoré mapujú históriu železníc na Slovensku," dodal Tunega.



ŽSR na Slovensku momentálne spravuje 3627 kilometrov tratí. "Samozrejme, hľadáme ľudí. Na železnici je veľa odborníkov, ktorí musia mať znalosti, vo veľa prípadoch psychotesty. Týchto ľudí hľadáme a snažíme sa ich aj nejakým spôsobom motivovať. Platom či rôznymi sociálnymi vecami, ktoré budú zaujímavé pre zamestnancov. Snažíme sa takisto zabezpečiť ubytovanie, každý železničiar má režimku a môže cestovať vlakom zadarmo. Takýmto spôsobom sa snažíme pritiahnuť na železnicu aj mladých ľudí," uzavrel Erdössy.