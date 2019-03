Desiatky študentov si zvýšili finančnú gramotnosť vďaka projektom

Posúdiť výhodnosť účtu alebo sporenia, osvojiť si finančné pojmy, ako úrok, debetná či kreditná karta a správne nakladať so svojimi financiami by mali patriť medzi základné znalosti každého.

Bratislava 13. marca (TASR) - Žiakom chýbajú vedomosti v oblasti financií a učiteľom podmienky na zvyšovanie finančného povedomia. Poštová banka sa preto rozhodla podporiť výučbu finančnej gramotnosti na základných a stredných školách, ktoré si pripravili vlastné projekty na zlepšenie vzdelávania v tejto oblasti. Prispeje na ne sumou 45.000 eur.



Posúdiť výhodnosť účtu alebo sporenia, osvojiť si finančné pojmy, ako úrok, debetná či kreditná karta, schopnosť vytvoriť si rezervu a správne nakladať so svojimi financiami by mali patriť medzi základné znalosti každého. Banka preto v polovici októbra minulého roku vyhlásila grant Nápad pre školy. Uchádzať sa oň mohli základné a stredné školy, pedagógovia a žiaci s projektom na zlepšenie výučby finančnej gramotnosti, ktorá patrí medzi základné zručnosti, potrebné na prežitie v modernom svete. Počas troch mesiacov sa doň prihlásilo takmer 80 škôl.



Zo stredných škôl boli najúspešnejšie Stredná odborná škola Ostrovského v Košiciach, Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave a Spojená škola internátna pre žiakov zo zrakovým postihnutím v Levoči.



Spomedzi základných škôl uspeli Základná škola (ZŠ) Holubyho v Piešťanoch, ZŠ v Pečovskej Novej Vsi a ZŠ v Partizánskom. Ďalšie dve školy, základná v Pribete a obchodná v Žiline, zase získali najviac hlasov verejnosti a takisto si podelia niekoľko tisíc eur.



"Herné aktivity, znázorňujúce rôzne finančné situácie v živote človeka, stolná hra, pri ktorej sa žiaci naučia robiť správne finančné rozhodnutia a znášať istú mieru rizika, vytvorenie kuchárskej knihy s presnou kalkuláciou nákladov na každé jedlo a uvedením ekonomickejších alternatív týchto receptov či cvičné banky, ktoré obohatia vyučovanie zrakovo a telesne postihnutých žiakov, aj to boli nápady škôl, ktoré zaujali porotu," uviedla hovorkyňa banky Lýdia Žáčková.